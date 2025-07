Wechsel noch nicht durch – wartet dieses Mega-Juwel auf den FC Bayern München?

Der FC Bayern München zeigt Interesse an Malick Fofana, einem aufstrebenden Talent von Olympique Lyon. Dem Journalisten Fabrizio Romano zufolge hat sich der deutsche Rekordmeister bereits nach dem Flügelspieler erkundigt.

Das Problem: Lyon hat sich mit Nottingham Forest bereits auf einen Transfer verständigt. Allerdings soll der Spieler mit einer endgültigen Zusage noch auf sich warten lassen, da er auf Angebote von Champions-League-Vereinen wartet. Schnappt der FC Bayern München jetzt zu?

FC Bayern München: Fofana spielt in Lyon groß auf

Sicher ist das nicht, denn aktuell sollen auch Chelsea und die SSC Neapel Gespräche mit Lyon über den 20-Jährigen führen. In diesem Stadium sollen sich die Bayern dem Vernehmen nach noch nicht befinden. Fofana absolvierte in der letzten Saison 41 Pflichtspiele und war mit elf Toren sowie sechs Vorlagen ein Leistungsträger. Seine beeindruckenden Leistungen stärken das Interesse namhafter Klubs.

Fofana setzt bevorzugt als Linksaußen Akzente, obwohl er Rechtsfuß ist. Diese Position möchte der FC Bayern München dringend verstärken, nachdem Leroy Sane zu Galatsaray Istanbul wechseln wird. Bisher bleibt offen, ob der deutsche Rekordmeister konkrete Schritte zur Verpflichtung des Talents unternimmt. Für Fofana dürfte derweil eine Ablösesumme jenseits der 30 Millionen Euro fällig werden. Für die Bayern dürfte das sicher kein Problem sein.

Lyon muss verkaufen

Das Problem aus Sicht von Olympique: Nach dem Zwangsabstieg des Vereins in die zweite französische Liga ist der Verein für so gut wie alle Spieler nicht mehr attraktiv. Das gilt auch für Fofana, was den Einkaufspreis für den Spieler drücken könnte.

Der FC Bayern München soll derweil intern prüfen, wie Fofana in den Kader passt. Der junge Spieler könnte wichtige Impulse in der Offensive setzen. Ob sein Zögern den Bayern zugutekommt, wird sich zeigen.

