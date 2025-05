FC Bayern München nimmt Star-Spieler ins Visier: Seine Ablöse ist ein Schnäppchen!

Mit Florian Wirtz hat der FC Bayern München bereits seit mehreren Monaten einen Spieler auserkoren, der für die kommende Saison kommen soll. Aber der Mittelfeld-Star von Bayer Leverkusen soll nicht der einzige Neuzugang sein. Der FCB will auf dem Transfermarkt nämlich richtig zuschlagen.

Dabei könnte sich der FC Bayern München einmal mehr bei der Konkurrenz bedienen. Gut für den frisch gebackenen deutschen Meister: Die Ablöse ist für die Qualität des Spielers sogar ziemlich erschwinglich.

FC Bayern München: Kommt der nächste Spieler von der Konkurrenz?

Wenn es Spieler gibt, die in der Bundesliga für Furore sorgen und starke Leistungen zeigen, darf der FC Bayern München natürlich nicht bei den Interessenten fehlen. So ist es auch bei Ko Itakura der Fall. Der Rekordmeister will sich für die Defensive verstärken und den Japaner von Borussia Mönchengladbach verpflichten.

Nach dem Abgang von Eric Dier muss nämlich ein neuer Innenverteidiger her. In dieser Saison hatten die Münchener vor allem in der Hintermannschaft große Ausfälle zu beklagen. Aktuell fallen mit Dayot Upamecano (Knie-OP), Min-Jae Kim (Achillessehnen- und Rückenprobleme), Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (lange Pause nach zweitem Mittelfußbruch) mehrere Verteidiger aus.

Deshalb wird die Verpflichtung von Itakura immer wahrscheinlicher. Der Innenverteidiger der Gladbacher konnte in dieser Saison mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und soll zur kommenden Saison das FCB-Trikot tragen.

Itakura ein Schnapper

Und für Itakura müsste der FC Bayern München wohl auch nicht viel zahlen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, beträgt die Ausstiegsklausel des Nationalspielers nur 10,5 Millionen Euro. Ein wahres Schnäppchen. Erste Gespräche zwischen Max Eberl, Christoph Freund und dem Management von Itakura sollen auch schon stattgefunden haben.

Dabei muss sich der FC Bayern gegen einen Konkurrenten aus der Bundesliga durchsetzen. Denn auch Borussia Dortmund will den Innenverteidiger haben. Wer am Ende wohl den Zuschlag bekommen wird?