DAZN-Drama noch nicht vom Tisch! Streamingdienst schaut genau hin

In der Fußball-Bundesliga ist es spannender denn je! Zwar ist der Meisterschaftskampf zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen so gut wie beendet, doch bei den internationalen Plätzen ist noch nichts entschieden. Und genau darauf schaut DAZN ganz genau.

Denn am beliebtesten sind natürlich die vier Champions-League-Plätze. Bayern und Bayer haben schon ihre Teilnahme sicher. Und dahinter? Da bahnt sich ein Mega-Drama an. Erst am letzten Spieltag könnte sich entscheiden, wer die restlichen beiden Tickets für die Königsklasse bekommt. Für DAZN ist also Zittern angesagt. Der Grund liegt auf der Hand.

DAZN: Drama um die Champions-League-Plätze

Warum ist es für DAZN wichtig, welche Vereine in der Champions League spielen? Neben Bayern haben vor allem Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund die meisten Anhänger in Deutschland. Beim BVB sieht es mit der Teilnahme der Königsklasse wieder etwas besser aus, nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten einfach nicht lief.

Sollten die Dortmunder nicht an der Champions League teilnehmen, würde nicht nur für die Fünfjahreswertung ein wichtiger deutscher Klub fehlen, auch DAZN würde wohl darunter leiden. Ohne den BVB würden dem Streamingdienst viele Zuschauer wegfallen. Das wäre ein extremer Rückschlag und würde sich auch auf die Quoten auswirken.

Die Borussia ist nämlich ein Zuschauermagnet. Genau den würden DAZN und auch Amazon Prime Video, wo es dienstags je ein Spiel exklusiv zu sehen gibt, dann für die kommende Spielzeit verlieren.

Streamingdienst schaut genau hin

Deshalb wird DAZN vermutlich ganz genau auf den Endspurt in der Bundesliga schauen. Immerhin: Zuletzt gab es wichtige Siege für den BVB, der seit mehreren Spielen ungeschlagen ist. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt nur noch zwei Punkte. Das Restprogramm ist auch machbar: Leverkusen (11. Mai) und Kiel (17. Mai). Nur gegen Bayer könnte es noch spannend werden, je nachdem, wann der Meister FC Bayern München den Titel perfekt macht.

In wenigen Wochen wird sich dann also zeigen, ob der BVB in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird oder doch eher an der Europa oder Conference League teilnehmen wird.