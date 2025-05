DAZN lässt die Katze aus dem Sack: Hammer-Deal ist offiziell

Nicht nur Fußballfans kommen bei DAZN auf ihre Kosten. Der Sport-Streamingdienst schnappt sich immer wieder spannende und beliebte Sport-Wettbewerbe, damit alle Kunden zufriedengestellt werden können.

So ist es jetzt auch wieder der Fall. Ab sofort wird es bei DAZN die beliebte europäische Football-Champions-League zu sehen sein. Das hat die Sport-Entertainment-Plattform offiziell mitgeteilt.

DAZN verkündet Mega-Deal

Ab sofort können sich DAZN-Kunden und Football-Fans in Deutschland freuen. Nicht nur die NFL gibt es beim Streamingdienst zu sehen, sondern auch die „Champions League“ des europäischen Footballs. Alle 101 Spiele der Saison 2025 werden bei DAZN übertragen.

Auch interessant: NFL: Draft-Wahnsinn! Fans trauen ihren Augen kaum

DAZN bietet exklusiv den neuen ELF Game Pass als eigenständigen Kanal an, der separat oder zusätzlich zu einem Standard-DAZN-Abonnement erworben werden kann. Shay Segev, CEO der DAZN Group sagt zu dem Deal: „Wir freuen uns darauf, den Fans im Rahmen unserer langfristigen Partnerschaft mit der European League of Football ein mitreißendes und intensives Erlebnis zu bieten – mit allen ELF-Spielen auf unserer Plattform. Der ELF Game Pass ist eine spannende Ergänzung unseres Content-Portfolios und ein äußerst attraktives Angebot für die wachsende Zahl von American-Football-Fans weltweit.“

„Global sichtbar wie nie zuvor sein“

„Mit DAZN an unserer Seite wird die European League of Football global so sichtbar wie nie zuvor sein – in über 200 Märkten, auf allen relevanten Geräten, live und on demand. Das ist nicht nur ein Riesenschritt für unsere Liga, sondern auch ein enormer Gewinn für die Fans der ELF sowie unsere Partner und Sponsoren, deren Marken nun auf einer noch größeren internationalen Bühne präsent sind. Diese Partnerschaft hebt europäischen Football auf das nächste Level“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF.

Beim Fernsehsender ProSieben Maxx konnte die ELF keine guten Ergebnisse erzielen. Nun übernimmt DAZN rund zwei Wochen vor dem Start der fünften Saison den beliebten Wettbewerb. Der ELF Game Pass wird vollständig in das DAZN-Ökosystem integriert, die Spiele können wöchentlich, monatlich oder jährlich abonniert werden. Das europäische Fußballangebot kann auch ohne DAZN-Abonnement bestellt werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Somit wird es die Spitzenteams Muninch Raens, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Stuttgart Surge, Rhein Fire, Hamburg Sea Devils und Berlin Thunder in diesem Jahr bei DAZN zu sehen geben.