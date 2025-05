„Temptation Island“: Rätsel gelöst – DAS steckt wirklich hinter Hillarys Arm-Verband!

Auf RTL+ heizt die siebte Staffel von „Temptation Island“ die Gemüter ordentlich an! Fünf Paare wagen den ultimativen Treuetest und werden in luxuriösen Villen auf die Probe gestellt. Doch neben dem Liebesdrama sorgt ein Detail für Spekulationen: Hillarys geheimnisvoller Arm-Verband!

Seit Beginn der Staffel, die am 20. März 2025 startete, trägt Kandidatin Hillary ständig einen Verband am Arm. Und das Netz dreht durch! In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Reddit und TikTok, überschlagen sich die Theorien. Ist es etwa ein Tattoo, das die hübsche Brünette verstecken will? Ein provokantes Markenlogo?

„Temptation Island“: RTL setzt dem Rätselraten ein Ende

„Mir lässt das keine Ruhe, dass Hillary in wirklich jeder Folge diesen Verband trägt? Weiß jemand, warum?“, will ein neugieriger Reddit-User wissen. Ein anderer glaubt: „Könnte mir auch vorstellen, dass es sich um ein kontroverses Tattoo handelt. Entweder wurde sie gebeten, es zu verdecken, oder sie möchte es selbst im Fernsehen lieber verdecken.“

Ein weiterer spekuliert: „Ich denke, es ist ein in irgendeiner Art und Weise ‚provokantes‘ Tattoo. Ein Markenlogo, eine politische Aussage oder eine explizite Darstellung…“ Doch um den Spekulationen ein Ende zu setzen, brachte RTL auf Anfrage dieser Redaktion nun Licht ins Dunkel. Dabei ist die Erklärung simpler als gedacht.

„Hillary hat sich kurz vor den Dreharbeiten beim Waxing am Arm leicht verletzt, daher trägt sie in den Folgen einen Verband – mehr steckt nicht dahinter“, so der Sender. Also, Schluss mit den wilden Spekulationen!

Eine neue Folge von „Temptation Island“ können Fans immer donnerstags auf RTL+ streamen.