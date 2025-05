Florian Wirtz: Irre Wende im Transferpoker! Kommt es jetzt zum Bayern-Hammer?

Er ist die heißeste Aktie auf dem Transfermarkt! Alle Blicke sind aktuell auf Florian Wirtz gerichtet: Bleibt er bei Bayer Leverkusen? Kommt es zum Abschied? Zu welchem Verein wechselt er? Fragen über Fragen, zu denen es bislang noch keine Antworten gibt.

Ein Team, das immer wieder mit Florian Wirtz in Verbindung gebracht wird, ist der FC Bayern München. Der Rekordmeister darf sich jetzt mehr Hoffnungen um einen Hammer-Transfer machen. Denn ein Top-Klub scheint wohl kein Interesse mehr an dem Bayer-Star zu haben!

Florian Wirtz: Mega-Wende im Transfer-Poker?

Die Top-Klubs stehen Schlange um Florian Wirtz. Doch wer bekommt den Zuschlag? Der Nationalspieler steht noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, ein Verbleib ist allerdings eher unwahrscheinlich. Der FC Bayern München hat den Superstar fest im Visier und darf sich jetzt freuen: Ein Konkurrent hat wohl doch kein Interesse mehr an einer Verpflichtung.

Manchester City wollte Wirtz nämlich eigentlich als Ersatz für Kevin de Bruyne holen, der im Sommer den Verein verlassen wird. Das scheint sich laut Transferexperte Fabrizio Romano geändert zu haben. Der britische Spitzenklub will sich jetzt um einen anderen Top-Star bemühen.

Demnach habe man den englischen Nationalspieler Morgan Gibbs-White als Transferziel Nummer eins ausgemacht. Der 25-Jährige spielt derzeit beim Premier-League-Rivalen Nottingham Forest. Der Deal soll in den kommenden Wochen vorangetrieben werden, erklärt Romano. Allerdings will Forest den Leistungsträger nur ungern in diesem Sommer verkaufen.

Wer bekommt den Zuschlag?

Die Interessenten-Liste um Florian Wirtz ist aber dennoch lang. FC Arsenal, Real Madrid und der FC Barcelona gehören zu den Konkurrenten des FC Bayern München, die den Bayer-Profi verpflichten wollen. In den kommenden Wochen wird eine Entscheidung erwartet.

Dabei könnte auch die Zukunft von Leverkusen-Coach Xabi Alonso eine wichtige Rolle spielen. Der Spanier könnte in diesem Sommer ebenfalls den Verein verlassen. Als heißester Anwärter gilt Real Madrid. Hier gibt es ebenfalls einige Spekulationen, dass Wirtz Alonso in die spanische Hauptstadt folgen soll. Für die Münchener wäre das aus mehreren Gründen extrem bitter.