FC Bayern München: Hammer-Transfer? FCB nimmt Star-Stürmer ins Visier

Auf der Suche nach Verstärkung schaut der FC Bayern München dabei nicht nur auf die internationalen Klubs, sondern bedient sich auch immer wieder bei den Vereinen aus der Fußball-Bundesliga. Das war bereits in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall.

So könnte es auch im kommenden Sommer kommen. Der FC Bayern München soll nämlich an einem Top-Torjäger aus der Bundesliga interessiert sein. Allerdings müsste der FCB dementsprechend tief in die Tasche greifen.

FC Bayern München: Hammer-Transfer?

Mit Harry Kane hat der FC Bayern München aktuell einen Top-Stürmer in seinen Reihen. Allerdings ist der Brite auch der einzige echte Angreifer, während Vincent Kompany noch viele weitere Offensivspieler hat, die auch auf dieser Position spielen können. Dennoch muss für den Sturm ein Neuzugang her.

Wie das englische Portal „Teamtalk“ jetzt berichtet, sollen die Münchener an Benjamin Sesko von RB Leipzig interessiert sein. Der 21-Jährige hat bei den Sachsen allerdings noch einen Vertrag bis 2029. Sollte der FC Bayern also tatsächlich in die Offensive gehen, um den Slowenen verpflichten zu können, muss eine satte Ablösesumme her.

Doch der deutsche Rekordmeister ist nicht der einzige Interessent. Auch Manchester United und der FC Arsenal beobachten den Nationalspieler. Vor allem die Gunners sollen bereits seit geraumer Zeit mit der Sesko-Seite in Kontakt stehen.

Kann sich Bayern gegen Konkurrenz durchsetzen?

Was auch noch ein Nachteil für den FC Bayern München sein könnte: Sesko selbst ist begeistert davon, wie sich junge Spieler unter Arsenal-Coach Mikel Arteta stets weiterentwickeln. Der Spanier ist dafür bekannt, Talenten viel Einsatzzeiten zu geben.

Es wird also ein heißer Transferpoker um Sesko. Kein Wunder, so wie der Stürmer abliefert. In der laufenden Saison kommt der Angreifer wettbewerbsübergreifend in neun Spielen auf sechs Tore und drei Vorlagen. Neben den drei genannten Top-Klubs werden sicherlich noch weitere Vereine dazustoßen, die ihn unter Vertrag nehmen wollen.