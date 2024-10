Rafael Nadal verkündet Paukenschlag! Fans fassungslos – „Ich heule“

Die Tennis-Welt muss sich von einem der besten Sportler aller Zeiten verabschieden: Rafael Nadal hat sein Karriereende offiziell bekannt gegeben.

In einer emotionalen Video-Botschaft meldete sich Rafael Nadal zu Wort und richtete einige Worte an seine Fans. Die Anhänger des spanischen Superstars können es nicht fassen.

Rafael Nadal verkündet Karriereende

Es hatte sich schon abgezeichnet, dennoch ist es für viele Tennis-Fans eine große Überraschung: Rafael Nadal hört auf. „Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich vom professionellen Tennis zurücktrete“, sagte der Spanier in einer Video-Botschaft: „Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre. Ich glaube, ich war nicht mehr in der Lage, ohne Limitation zu spielen.“

Der gebürtige Mallorquiner musste in den vergangenen Jahren immer wieder große Rückschläge einstecken. Zahlreiche Verletzungen und Schmerzen verhinderten, dass Nadal auf Top-Niveau spielen konnte. „Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Eine, für die ich einige Zeit gebraucht habe. In diesem Leben hat alles einen Anfang und ein Ende“, so der Superstar.

Mehr Nachrichten für dich:

Für den 38-Jährigen sei es der richtige Zeitpunkt, um endgültig aufzuhören. Aber einmal werden die Tennis-Fans ihn noch sehen können: „Ich bin sehr aufgeregt, dass mein letztes Turnier das Finale des Davis Cup sein wird, bei dem ich mein Land repräsentieren werde.“ Vom 19. bis zum 24. November wird er in Malaga das letzte Turnier im Davis Cup spielen.

Tennis-Fans am Boden zerstört

In seinem Video bedankte sich Rafael Nadal bei den Fans, aber auch bei seinen „großen Rivalen“ Roger Federer und Novak Djokovic. Während Federer schon lange seine Karriere beendet hat, kämpft der Serbe um weitere Titel. Unter den Kommentaren melden sich zahlreiche Fans zu Wort, die es nicht fassen können, dass ihr Lieblingssportler aufhört.

Wir haben einige Kommentare für dich zusammengefasst:

„Der beste spanische Athlet aller Zeiten. Danke für alles, Rafa. Wir werden dich brutal vermissen.“

„Ich bin so traurig. Wieso muss so eine großartige Karriere enden?“

„Mir kommen die Tränen. Ich bin so glücklich, dich live gesehen zu haben, aber traurig, dass du jetzt aufhörst.“

„Die nächste Legende hört auf. Danke für die großartigen Erinnerungen.“

„Verdammt. Ich habe gehofft, dass dieser Tag nicht kommen wird. Ich heule.“

„Nein, bitte lass das nicht wahr sein. Hör bitte nicht auf.“

2002 begann die Karriere von Rafael Nadal. Neben seinen 14 Siegen bei den French Open triumphierte Nadal auch viermal bei den US Open sowie je zweimal in Wimbledon und bei den Australian Open. Er war insgesamt 209 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste und kassierte mehr als 134 Millionen Euro allein an Preisgeldern. Gemeinsam mit Federer und Nadal dominierten die „Big Three“ das Herren-Tennis mehrere Jahre.