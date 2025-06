FC Bayern München gelingt Verhandlungsdurchbruch! FCB atmet auf

Aufatmen an der Säbener Straße! Die Bosse des FC Bayern München rund um Sportvorstand Max Eberl können einen Verhandlungserfolg verzeichnen. Dabei geht es um Neuzugang Jonathan Tah.

Der Wechsel des Innenverteidigers steht schon seit Längerem fest. Er kommt aus Leverkusen und schließt sich dem FC Bayern München ablösefrei. Uneinigkeit bestand bis zuletzt um den Zeitpunkt des Wechsels. Das hat man nun offenbar geklärt.

FC Bayern München gelingt wichtiger Schritt

Hintergrund ist die in Kürze startende Klub-WM in den USA. Der deutsche Rekordmeister ist als einer von zwei deutschen Vertretern dabei. Damit Neuzugänge möglichst schon von Beginn an spielen können, hat die FIFA eine dritte Transferperiode eingeführt, die vom 1. bis zum 10. Juni geht. Voraussetzung ist aber, dass man sich mit den abgebenden Vereinen einigt. Denn offiziell laufen die allermeisten Spielerverträge bis zum 30. Juni.

Und so feilschten Bayern und Bayer in den letzten Tagen um eine frühzeitige Freigabe Tahs seitens der Werkself. Die Entscheidung ist jetzt offenbar gefallen. Wie unter anderem der „Kicker“ berichtet, wechselt der Innenverteidiger frühzeitig zum FC Bayern München (hier mehr zum Rekordmeister lesen) und kann damit schon in der Gruppenphase der Klub-WM auflaufen.

Zahlung wird fällig

Gut für den Meister, den in der Abwehr zahlreiche Sorgen plagen. Gut auch für die Werkself, die nun doch noch eine kleine Ablöse für Tah erhält. Laut „Kicker“ soll diese zwischen zwei und vier Millionen Euro legen – bestimmte Boni können die tatsächliche Höhe beeinflussen.

Mit einer ähnlichen Bonuszahlung hatte jüngst schon Real Madrid für Aufsehen gesorgt. Damit Neuzugang Trend Alexander-Arnold schon in der Gruppenphase der Klub-WM auflaufen kann, überweisen die Madrilenen rund zehn Millionen Euro an den FC Liverpool (hier mehr dazu erfahren).

FC Bayern München atmet auf

Über die Nachricht dürfte sich insbesondere Trainer Vincent Kompany freuen. Hiroki Ito fehlt mit einem Mittelfußbruch, Dayot Upamecano kommt selbst erst aus einer langen Verletzungspause und Kim Min-Jae fehlte zuletzt ebenfalls verletzt. Da kommt ein fitter Innenverteidiger gerade recht.