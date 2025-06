Klub-WM: Teurer Spaß! Real Madrid lässt Fans mit Transfer-Entscheidung staunen

An der Klub-WM scheiden sich die Geister. Während das neue Super-Turnier in Deutschland gerade von Fan-Seite belächelt wird, ist es für die Vereine eine große Sache. Kein Wunder: Wahnwitzige Preisgelder stehen auf dem Spiel.

Und so überrascht es nicht, dass vor allem die ganz großen Namen die neue Klub-WM bierernst nehmen. Real Madrid zum Beispiel. Die Königlichen unterstreichen kurz vor dem Start in den USA, wie sehr sie auf den Titelgewinn pochen.

Klub-WM: Hammer-Transfer durch

Einige Knaller-Wechsel könnten in diesem Sommer über die Bühne gehen. Der von Florian Wirtz zum FC Liverpool zum Beispiel (hier bekommst du alle Infos). Doch auch ein anderer Transfer hatte sich angebahnt: nämlich der von Trent Alexander-Arnold. Schon vor einigen Wochen hatte das Eigengewächs der „Reds“ bekanntgegeben, „seinen“ Verein zu verlassen.

+++ Paukenschlag vor Klub-WM: Es ist das Ende einer Ära +++

Schon da war allen klar, dass es den Verteidiger nur zu Real Madrid ziehen könnte. Am Freitag (30. Mai) machten es die Königlichen dann auch endlich offiziell. Alexander-Arnold unterschreibt in Spanien bis 2031. Dabei ist er schon ab dem 1. Juni offiziell Madrid-Spieler und nicht erst wie gewöhnlich ab dem 1. Juli. Darauf hat sich Real mit Liverpool geeinigt, damit der 26-Jährige bei der Klub-WM auflaufen kann.

Mega-Summe enthüllt

Diesen einen zusätzlichen Monat lässt sich Real offenbar einiges kosten. Ursprünglich wäre Alexander-Arnold ablösefrei zu haben gewesen. Doch laut „ESPN“ legen die Madrilenen rund zehn Millionen Euro auf den Tisch, um den Spieler schon einen Monat früher zu bekommen. Ebenso übernimmt sein neuer Verein das noch ausstehende Juni-Gehalt.

Klar, Real Madrid will, dass Alexander-Arnold von Beginn an bei der Klub-WM auflaufen kann. Doch ob das wirklich nötig gewesen wäre? Immerhin hätte der Spieler ab dem 1. Juli ohnehin bei dem Turnier für Real spielen können, da Liverpool nicht qualifiziert ist. Bis dahin treffen die Königlichen auf Pachuca, RB Salzburg und Al-Hilal. Da sollte eigentlich auch mit der dritten Mannschaft das Weiterkommen möglich sein.

Doch so greift man nochmal etwas tiefer in den Geldbeutel. Immerhin: Sollte Real Madrid am Ende die Klub-WM gewinnen, hätte man die Extra-Summe für Alexander-Arnold längst wieder raus. Dem Sieger des Turniers winken bis zu 115 Millionen Euro Preisgeld.