DAZN-Rückschlag! Konkurrent sorgt für Champions-League-Knall

Das hat niemand kommen sehen! Für gewöhnlich konkurriert DAZN mit Marken wie Sky oder auch Dyn um Sportrechte. Dass man sich irgendwann mal um die Filmschmiede Disney Sorgen machen muss, hatte man wohl nicht erwartet.

Doch genauso ist es jetzt gekommen. Disney sorgt für einen Rechte-Knall bei der Champions League der Frauen. DAZN schaut dagegen in die Röhre.

DAZN verliert Frauen-Königsklasse

Bei den Männern ist der Streaminganbieter DAZN in Sachen Champions League das A und O. Fast alle Spiele des Wettbewerbs sind hier zu sehen und das werden sie erstmal noch bis 2027. Ende dieses Jahres werden die Rechte für die anschließende Periode neu ausgeschrieben – und Sky hat schon Interesse bekundet (hier mehr dazu lesen). Der Ausgang? Noch völlig offen.

+++ Auch interessant: Sky & DAZN horchen auf: Konkurrent macht Hammer-Deal offiziell +++

Klarheit herrscht dagegen schon jetzt bei der Champions League der Frauen – und das gefällt DAZN überhaupt nicht. Denn der Streamingriese verliert die Übertragungsrechte für den wichtigsten Klub-Wettbewerb der Damen! Disney grätscht dazwischen und schnappt sich das Paket.

Disney beschreitet neue Wege

Eigentlich verbindet man den Konzern mit seiner weltbekannten Filmschmiede und nicht zwingend mit Live-Sport-Rechten. Doch diese sind in den vergangenen Jahren so begehrt geworden, dass auch Netflix beispielsweise schon Live-Rechte für Sportübertragungen erworben hat. Jetzt zieht also auch Disney nach.

Das Unternehmen sicherte sich die Übertragungsrechte an der Frauen Champions League für ganz Europa – also auch für Deutschland. Gezeigt werden die Spiele ab der kommenden Saison auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+. Die erworbenen Rechte sind bis 2030 gültig.

Noch mehr von uns kannst du hier lesen:

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Disney in Sachen Sport zuschlägt. In Schweden und Dänemark schnappte man jüngst schon bei Europa League und Conference League zu. Jetzt hat man auch den deutschen Markt erreicht. Keine guten Nachrichten für DAZN und Sky hierzulande. Ob die beiden Platzhirsche in Zukunft um weitere Rechteverluste zitten müssen?