FC Bayern München: Ausgerechnet Flick! Ex-Coach baggert an FCB-Star

Der FC Bayern München erlebte unter der Leitung von Hansi Flick eine äußerst erfolgreiche Zeit. In der Saison 2019/20 konnte man mit dem 59-Jährigen den bislang letzten Triple-Gewinn beim FCB feiern – Flick stieg in der Trainerbranche zur Spitze auf.

Nach seinem glücklosen Comeback als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft trainiert Flick mittlerweile den FC Barcelona – und das bislang ziemlich erfolgreich. Nun könnte er beim FC Bayern München wildern – Flick hat nämlich einen FCB-Star im Visier!

FC Bayern München: Barcelona wagt wohl Davies-Vorstoß

Der Stern von Alphonso Davies ging unter Hansi Flick so richtig auf. In der Triple-Saison feierte der Kanadier seinen endgültigen Durchbruch. Auch deswegen sollen Spieler und Trainer noch immer eine gute Beziehung zueinander pflegen – die sich für Flick nun bezahlt machen könnte. Denn wie das Portal „todofichajes.com“ berichtet, soll zwischen Davies und dem Barcelona-Trainer in den kommenden Tagen ein Treffen stattfinden, um über einen möglichen Wechsel von Davies nach Spanien zu sprechen.

Und damit nicht genug: Weiter heißt es, dass sich der Bayern-Spieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, einen Wechsel nach Barcelona durchaus vorstellen könnte. Bis zuletzt galt Real Madrid als großer Favorit auf eine Davies-Verpflichtung, sollte der 24-Jährige seinen Kontrakt in München nicht verlängern. Bahnt sich nun ein spanisches Duell um den Linksverteidiger an?

Real-Wechsel schon durch?

Wahrscheinlich ist das derzeit nicht. Denn wie auch zuletzt berichtete, soll sich Davies bereits für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entschieden haben. Damit dürfte auch die finale Bayern-Offerte für den Kanadier hinfällig und ein Abgang Davies‘ zum Saisonende beschlossen sein. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Nichts desto trotz wäre ein Davies-Abgang ein herber Verlust für den FC Bayern München. Derzeit stehen mit Hiroki Ito und Raphael Guerreiro zwar zwei Alternativen zur Verfügung – ob das qualitativ jedoch ausreicht, darf bezweifelt werden.