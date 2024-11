FC Bayern München: Keine Vertragsverlängerung? Kimmich packt über Gespräche aus

Einige pikante Vertragsfragen drängen sich dieser Tage beim FC Bayern München auf. Alles voran interessiert die Fans natürlich, was aus Jamal Musiala wird. Der Youngster blockte bei einer DFB-Pressekonferenz sämtliche Fragen zu dem Thema ab (hier mehr dazu erfahren).

Deutlich offener präsentierte sich da schon Joshua Kimmich. Dessen Vertrag beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus. Ein ablösefreier Verlust droht! Der DFB-Kapitän spricht jetzt offen über den aktuellen Stand.

FC Bayern München: Kimmich wieder heiß gehandelt

Noch in der vergangenen Saison war Kimmich beim Rekordmeister eine umstrittene Persönlichkeit. Damals diskutierte man, ob die Bayern mit ihm überhaupt verlängern sollten. Der Wind hat sich aber deutlich gedreht. Unter Vincent Kompany ist er aus der Mittelfeldzentrale nicht wegzudenken.

Kimmich ist der Kopf im Aufbau, spielt viele Pässe und hält den offensiven Freigeistern um Musiala den Rücken frei. Derzeit könnte man sich beim FC Bayern München einen Verlust des Spielers – noch dazu ohne eine Ablöse zu bekommen – kaum vorstellen.

Kimmich gibt Einblicke

Bei einer DFB-Pressekonferenz kam jetzt auch seine persönliche Zukunft auf den Tisch. „Ich bin mit dem Verein im Austausch“, erklärte Deutschlands Kapitän dazu, gab aber auch zu bedenken: „Wir wissen alle, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen noch war. Da hatte man das Gefühl: Wann ist der Kimmich endlich weg? Jetzt sieht es wieder anders aus.“

Kimmich, an dem unter anderem der FC Barcelona interessiert sein soll, macht keinen Hehl daraus, dass dies ein wichtiger Zeitpunkt seiner Karriere sei. Mit 29 Jahren unterschreibt er wohl den letzten richtig dicken Vertrag.

„Es ist eine sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere“, so der Mittelfeldspieler. „Das sollte wohlüberlegt sein. Natürlich spielt die Vergangenheit da auch eine Rolle“, deutet er an. „Und die Zukunft.“

FC Bayern München: Auch dieser Verlust droht

Auf die Bayern-Bosse um Max Eberl warten in den kommenden Wochen neben Kimmich und Musiala aber noch weitere Aufgaben. So laufen auch die Verträge von Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sane und Alphonso Davies aus.