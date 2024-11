Zukunft beim FC Bayern München? Jamal Musiala blockt sofort ab

Egal ob beim FC Bayern München oder bei der deutschen Nationalmannschaft – Jamal Musiala ist ein gefragter Mann. Auch in dieser Saison zeigt der Mittelfeldspieler wieder hervorragende Leistungen. Die Hoffnungen des Rekordmeisters und des DFB ruhen auf seinen Schultern.

Besonders interessiert sind die Fans des FC Bayern München derzeit allerdings auch an der sportlichen Zukunft Musialas. Sein Vertrag beim FCB läuft 2026 aus, der Verein will schon jetzt verlängern. Und was sagt der Spieler selbst zu der Situation?

FC Bayern München: Musiala mit klarer Trennung

Mit dieser Frage sah sich der 21-Jährige am Dienstagmittag (12. November) konfrontiert. Vor den Nations-League-Spielen gegen Bosnien und Ungarn nahm der DFB-Star an einer Pressekonferenz teil und stellte sich den Journalisten. Dabei kam unweigerlich auch seine Bayern-Zukunft auf den Tisch.

Allerdings: Musiala hatte keine Lust, dieses Fass während der Länderspielpause aufzumachen, blockte sofort ab. „Über die Vertragsgeschichte, kann ich jetzt nicht viel erzählen“, erklärte er. „Mein Fokus liegt jetzt auf den beiden DFB-Spielen.“ Damit gibt er zu verstehen: Jetzt gilt erstmal nur die Nationalmannschaft. Nach seiner Rückkehr zum FC Bayern München kann man dann auch wieder über die Vertragssituation sprechen.

Musiala gibt deutlichen Hinweis

Zudem gehe es für ihn erst mal darum, die Hinrunde noch vernünftig zu Ende zu bringen. In der Bundesliga konnte Musiala bisher mit fünf Toren und zwei Vorlagen glänzen. Auch in Pokal und Champions League trug er sich jeweils schon in die Torschützenliste ein.

Eine Sache ließ der gebürtige Stuttgarter dann aber doch durchscheinen: Sorgen um einen Abgang muss sich gerade wohl kein FCB-Anhänger machen. Er fühle sich immer noch sehr wohl beim Rekordmeister, erklärte Musiala mit einem breiten Lachen – „wie ich schon oft betont habe“.

FC Bayern München: Geldregen winkt

Außer Frage steht, dass sich eine Verlängerung finanziell für den Spieler auszahlen würde. Einigen Medienberichten zufolge könnte er mit einer neuen Unterschrift bis zu 25 Millionen Euro brutto im Jahr verdienen! Ob er da noch lange zögert?