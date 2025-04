FC Bayern München: Kompany eiskalt! Schallende Ohrfeige für FCB-Star

Es sind gerade schwierige Zeiten beim FC Bayern München: Sportlich läuft es zwar solide, allerdings plagen den Rekordmeister viele Verletzte. Vor allem in der Abwehr muss Cheftrainer Vincent Kompany einige Änderungen vornehmen.

Mit den vielen Ausfällen bietet sich auch bei einigen Reservisten des FC Bayern München die Möglichkeit, mehr Einsätze zu bekommen. Doch einen Spieler nennt Kompany in einer Aufzählung für eine Position nicht.

FC Bayern München: Ausfälle bereiten Kompany Sorgen

Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Alphonso Davies werden dem FC Bayern München in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Abwehr des Tabellenführers der Bundesliga muss also fast komplett ausgetauscht werden, wenn der FCB in den kommenden Wochen in wichtigen Spielen antreten wird.

Besonders auf der Linksverteidiger-Position hat Kompany Sorgenfalten. Wer kann Davies ebenbürtig ersetzen? „Stani, Rapha, Konny“, erwiderte Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg. Heißt: Josip Stanisic, Raphael Guerreiro und Konrad Laimer. Zwar verpasste Guerreiro das Mannschaftstraining, ist aber einsatzbereit. Gleiches gilt für die zuletzt angeschlagenen Min-Jae Kim und Leon Goretzka.

„Wenn man kreativ ist, kann man vielleicht noch einen von den anderen Spielern hinsetzen“, erklärte Kompany über die Position hinten links. „Wir haben noch Joshua Kimmich, der als Außenverteidiger gespielt hat. Serge Gnabry war gegen Freiburg für uns in dieser Saison Außenverteidiger. Man kann immer kreativ sein.“

Ohrfeige für Boey

Einen Spieler nannte Kompany für die Position nicht: Sacha Boey. Der Dauerreservist hofft beim FC Bayern München auf den erhofften Durchbruch. Dass er ausgerechnet jetzt, wo es in der Abwehr viele Ausfälle gibt, immer noch kaum Chancen bekommt, ist ein heftiger Rückschlag für den Franzosen.

Boey ist auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz gekommen, wenn er denn überhaupt gespielt hat. Aufgrund von einigen Verletzungen kommt er auf lediglich neun Bundesliga-Spiele in dieser Saison. Kompany machte ihm aber Hoffnung auf einige Minuten in den kommenden Wochen.

„Ich glaube, er wird in den nächsten Wochen seine Momente bekommen. Vor seiner Verletzung war er in einer guten Position für uns. Hoffentlich zeigt er seine Qualitäten in den nächsten Wochen“, so der FCB-Coach. Vermutlich aber eher als Einwechselspieler. Für die Startelf reicht es bei Boey bislang nicht. Im Sommer wird er vermutlich über einen Wechsel nachdenken.