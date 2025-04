FC Augsburg – FC Bayern München: DFB verkündet Entscheidung! Jetzt steht es fest

Es sind wegweisende Wochen, die vor dem FC Bayern München stehen. Neben der Bundesliga ist der Rekordmeister auch noch in der Champions League vertreten und hat den Henkelpott im Visier. Zuvor muss die Generalprobe gegen den FC Augsburg am Freitag (4. April, 20.30 Uhr) erfolgreich bestritten werden.

Für die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und FC Bayern München ist auch eine Entscheidung gefallen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nämlich verkündet, wer die Partie leiten wird.

FC Augsburg – FC Bayern München: DFB-Entscheidung gefallen

Der FC Bayern München will im Kampf um den Meistertitel gegen den FC Augsburg den nächsten Schritt machen. Der Vorsprung auf Bayer Leverkusen beträgt sieben Spieltage vor dem Saisonende nur noch sechs Punkte. Deshalb darf sich der Rekordmeister keine Patzer mehr erlauben.

Mit etwas Sorge schauen die FCB-Fans nun auf eine Entscheidung des DFB: Der Verband teilte nämlich Matthias Jöllenbeck als Schiedsrichter für die Begegnung ein. Der 38-Jährige hatte in der laufenden Spielzeit so einige knifflige Entscheidungen getroffen, die im Nachgang für viel Aufregung sorgten.

Nun wird Jöllenbeck am 28. Spieltag die Partie zwischen Augsburg und Bayern München pfeifen. Seine beiden Assistenten sind Jonas Weickenmeier und Thomas Stein. Der vierte Offizielle ist Felix Prigan. Am VAR-Monitor sitzen Sascha Stegemann und Assistent Mike Pickel.

Ein Spiel mit FCB-Beteiligung

Während es für den FC Augsburg in dieser Saison eine Premiere mit Jöllenbeck wird, da er noch kein Spiel der Fuggerstädter gepfiffen hat, blickt der FC Bayern München positiv auf das letzte Spiel mit dem Unparteiischen zurück. Am 9. Spieltag gewannen die Münchener mit 3:0 gegen Union Berlin. Seitdem kam er nicht mehr in einem FCB-Spiel zum Einsatz.

Insgesamt ist die Bilanz unter Jöllenbeck allerdings sehr erfreulich. Neben der Union-Partie wurden noch die restlichen sieben Begegnungen allesamt gewonnen. Zudem leitete Jöllenberg auch 2021 ein Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und Bayern München. Damals setzte sich der Rekordmeister knapp mit 1:0 durch.