EM 2024: DFB macht große Verkündung – darauf können sich die Fans freuen

Das EM-Jahr 2024 beginnt für die deutsche Nationalmannschaft mit hochkarätigen Begegnungen gegen Frankreich und die Niederlande. Das teilte der DFB in einer Pressemitteilung mit.

Am 23. März trifft die DFB-Elf in Lyon auf Frankreich, gefolgt von einem Spiel gegen die Niederlande am 26. März in Frankfurt. Julian Nagelsmann, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, unterstreicht die Bedeutung dieser Spiele: „Zwei traditionsreiche Duelle gegen große Fußballnationen sind der perfekte Start in das EM-Jahr.“

EM 2024: Nagelsmann blickt optimistisch auf EM-Jahr

In der Pressemitteilung äußerte sich Julian Nagelsmann zu den bevorstehenden Spielen: „Frankreich zählt zu den Topfavoriten auf den Titel, auch mit den Niederlanden ist immer zu rechnen.“ Er reflektiert kritisch das vergangene Jahr und betont die Notwendigkeit intensiver Vorbereitung: „Wir haben viel Arbeit vor uns, um optimal vorbereitet in die ersten Länderspiele des Jahres und vor allem in das Turnier zu gehen.“

+++ Die Gruppen für die EM 2024 im Überblick +++

Das letzte Duell mit Frankreich endete mit einem Sieg für Deutschland (2:1 im September). Die Bilanz gegen Frankreich zeigt 10 Siege in 33 Spielen und 8 Unentschieden. Gegen die Niederlande spielte Deutschland zuletzt 1:1 im März 2022. Die Gesamtbilanz gegen die Niederlande ist mit 16 Siegen in 45 Spielen, 17 Unentschieden und 12 Niederlagen ausgeglichen.

Das UEFA EURO 2024 Turnier eröffnet Deutschland am 14. Juni mit einem Spiel gegen Schottland in München. Weitere Vorrundenspiele stehen am 19. Juni gegen Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni gegen die Schweiz in Frankfurt an.

