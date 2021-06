EM 2021: Ukraine – Österreich im Live-Ticker: Spannung in Gruppe C! Wer holt sich Platz 2?

Im letzten Spiel der Gruppe C stehen sich bei der EM 2021 die Ukraine und Österreich gegenüber. Der Sieger zieht auf jeden Fall in das Achtelfinale ein.

Zeitgleich spielt die Niederlande gegen Nordmazedonien. Ein Sieg der Nordmazedonen bei der EM 2021 wäre nichts anderes als eine riesige Überraschung.

EM 2021: Ukraine - Österreich: Wer schafft es ins Achtelfinale?

Gegen den Gruppenfavoriten Holland fehlte beiden Teams das Quäntchen Glück. Auf wessen Seite ist Fortuna in der Partie Ukraine - Österreich? Du wirst es bei uns im Live-Ticker nachlasen und keine Torchance verpassen.

Spielinfo:

Anpfiff: Montag, 21. Juni, 18 Uhr

Stadion: Arena Nationala (Bukarest)

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Ukraine - Österreich -:- (-:-)

Tore: -

Bestätigte Aufstellung:

Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi - Yaremchuk, Yarmolenko

Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, X. Schlager, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Anpfiff: Schiedsrichter Cakir pfeift und der Ball rollt!

17.48 Uhr: Schlägt das ukrainische Top-Duo Yaremchuk und Yarmolenko wieder zu? Die beiden Spieler waren an allen vier EM-Toren beteiligt.

17.23 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es los! Das Spiel wird im Free-TV bei der ARD sowie beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Magenta TV zu sehen sein.

15.43 Uhr: Die Ukraine will erstmal historisches für sein Land schaffen. Bisher hatte es keine ukrainische Nationalmannschaft geschafft die Gruppenphase bei einer EM zu überstehen. Die Chancen waren nie besser.

12.03 Uhr: Beide Teams können Platz 2 aus eigener Kraft schaffen. Der Ukraine reicht dazu ein Unentschieden. Österreich muss gewinnen.

Montag, 21. Juni, 06.13 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Was passiert heute in Gruppe C? Ab 18 Uhr fällt die Entscheidung.

14.09 Uhr: Im Spiel gegen die Holländer vermissten sie ihn schmerzlich. Marko Arnautovic musste von der Tribüne aus zusehen, da er sich gegenüber eines nordmazedonischen Spielers beleidigend geäußert hatte. Jetzt kehrt er zurück ins Team Austria und könnte direkt wichtig werden!

13.33 Uhr: Der ehemalige BVB-Star Yarmolenko ist derzeit Gold wert für die Ukraine. Zwei der vier Tore und ein Assist gehen bislang auf sein Konto. Kann er seine Mannschaft gegen Österreich eine Runde weiter schießen?

12.03 Uhr: Aufgrund der neuen Regelungen schaffen es 16 von 24 Teams in die nächste Runde. Beide Mannschaften haben mit ihren drei Punkten also noch alle Aussichten auf ein Weiterkommen.

Sonntag, 20. Juni, 11.34 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu Ukraine gegen Österreich. Für beide geht es um den Einzug ins Achtelfinale.