EM 2021: Torjubel bei Ungarn – Frankreich artet aus! SIE bekommt den Schreck ihres Lebens

Unfassbare Szenen zwischen Ungarn und Frankreich bei der EM 2021! Kurz vor der Pause überschlugen sich die Emotionen der Heimmannschaft komplett.

Gerade waren die Ungarn durch Attila Fiola gegen den Weltmeister sensationell in Führung gegangen. Der anschließende Torjubel artete demensprechend aus – und fügte einer unbeteiligten Frau bei der EM 2021 den Schreck ihres Lebens zu.

EM 2021: Kuriose Szenen bei Ungarn – Frankreich. Foto: dpa

EM 2021: Ungarns Spieler räumen bei Jubel gesamten Tisch leer

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab es bei der Mannschaft von Marco Rossi und den ungarischen Fans kein Halten mehr. Nachdem Fiola einen wunderschönen Doppelpass mit Roland Sallai gespielt hatte, tauchte der der Flügelspieler plötzlich vor Hugo Lloris auf.

Mit einem überlegten Abschluss brachte er sein Team in Führung und verwandelte die Puskas-Arena in Budapest in ein Tollhaus. Auf den Rängen jubelten und brüllten die Fans und auch auf dem Platz artete der Jubel etwas aus.

Der Jubel der Ungarn kannte keine Grenzen. Foto: dpa

Fiola übersprang eine Absperrung, stürmte auf die Fankurve zu. Vor einem aufgebauten Klapptisch kam er zum Halt. Doch statt einfach nur zu jubeln, drehte der Torschütze völlig durch. Erst schlug er mit der Faust auf den Tisch, dann wischte er mit seiner Hand das aufgebaute Equipment vom Tisch.

Die leidtragende Person dieses Jubels war eine Frau, die dort mit einem UEFA-Mikrofon saß. Im Moment als die Spieler auf sie losstürmte, blickte sie allerdings gar nicht aufs Feld, sondern auf ihre technische Ausrüstung.

Erst als ihr Arbeitsplatz unfreiwillig „aufgeräumt“ wird, blickt sie auf und reagiert sichtlich geschockt. So einen Jubel dürfte die wohl als Journalistin arbeitende Dame noch nicht erlebt haben.

EM 2021: Ungarn in Ektase

Ob Fiola und seinen Mitspielern in dem Moment überhaupt registrierten, dass sie der Frau den Schreck ihres Lebens einjagten? Schließlich befanden sich die Spieler in einem derartigen Jubelrausch.

