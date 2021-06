EM 2021: Italien zeigt bei Wales-Spiel diese entscheidende Stärke

Der erste Gruppensieger der EM 2021 steht fest: Durch den knappen 1:0-Sieg der Italiener über Wales sichert sich die Gli Azzurri den ersten Platz und eine gute Ausgangslage für die K.O.-Runde.

In ihrem letzten Gruppenspiel zeigen die Italiener eine besondere Stärke.

EM 2021: Italien zeigt gegen Wales besondere Stärke

In diesem Spiel, in dem es den Italienern anders als bisher im Turnier nicht so recht gelingen wollte, effizient aus dem Spiel heraus zu treffen, gewannen Standards massiv an Bedeutung für den Titel-Favoriten. Und der löste das bravourös.

Gleich zwei Mal erregten sie mit Freistößen aus der Distanz Aufsehen. Fünf Minuten vor der Pause trafen sie nach einer sehenswerten Variante: Statt aus dem Halbfeld auf die hineinlaufenden Mitspieler zu flanken, führte Verratti den Freistoß auf der rechten Seite kurz aus, sodass Pessina diesen nur leicht antippen musste. Eine unhaltbare Verlängerung ins lange Eck der Waliser.

Italien verwirrte Wales mit einer besonderen Standard-Variante. Foto: imago images/Shutterstock (Montage: DER WESTEN)

Doch nicht nur dieser Freistoß, der tatsächlich ein Tor zur Folge hatte, war stark. Acht Minuten nach Wiederanpfiff staunte Wales ebenfalls nicht schlecht, als sich die italienische Mannschaft kurios aufstellte: Vor der Defensivmauer der Waliser platzierten die Italiener eine eigene Mauer. Zur Verwirrung der Defensive und des Torwarts, soweit nichts Ungewöhnliches.

Neu war: Auch die übrigen Italiener bildeten eine Mauer - aus Sicht des Schützen Bernardeschi hinter der gegnerischen Mauer, im Abseits also. Kurz vor dem Anlauf verteilte sich diese Mauer plötzlich und stiftete damit einige Verwirrung.

Offenbar auch für den Keeper, der den Ball spät sah und froh sein konnte, dass der Pfosten rettete. Aus neutraler Sicht hätte auch diese kuriose Variante aber zugegeben einen Treffer verdient gehabt.

Das zeitweise dröge Wales-Spiel hat gezeigt: Neben schnellem Offensivspektakel beherrscht Italien auch die gesamte Standard-Palette. Mit ihnen ist zu rechnen! (the)