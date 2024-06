Deutschland – Dänemark: EM-Aus fürs DFB-Team? Überraschung bei deutschen Fans

Das Achtelfinale als Gruppensieger gebucht – doch für den Titel war das nur ein erster Schritt. Gewinnt Deutschland die EM 2024? Die furiosen Spiele in der Vorrunde haben viele Zweifler verstummen lassen. Zum Start in die K.o.-Phase sind die deutschen Fans euphorisch – und glauben an den Titel wie nie zuvor.

Doch was, wenn’s nicht klappt? Wem drückt Deutschland im Fall eines EM-Aus die Daumen? Vor dem Achtelfinale Deutschland – Dänemark haben wir in Dortmund rumgefragt: Wem gönnst du den Titel, wenn die DFB-Elf es nicht schafft? Die Antworten waren vor allem eins: uneins.

Wem Deutschland bei der EM die Daumen drückt

Wer wird Europameister? Na klaro: Deutschland! Da waren sich die Fans rund um das BVB-Stadion einig, in dem am Samstagabend das Achtelfinale zwischen dem DFB-Team und Dänemark steigt. Na gut, der ein oder andere reflektierte Experte befürchtet, dass es am Ende nicht für die Trophäe reicht. Die Daumen sind dennoch gedrückt. Ehrensache.

Doch was, wenn der Traum vom vierten Stern nicht in Erfüllung geht? Wem soll man dann die Daumen drücken? Wir haben vor dem ersten K.o.-Spiel des DFB-Teams in Dortmund herumgefragt – und spannende Antworten erhalten. Schau dir das Video oben an!

Österreich und Schweiz bei vielen Deutschen beliebt

Welches Nationalteam hat die Herzen der deutschen Fans erobert? Auf die Frage, wem sie die Daumen drücken, wenn Deutschland ausscheidet, waren vor allem Nachbarländer zu hören. Jedoch nicht nur aufgrund der geografischen Nähe. Österreich legte eine bärenstarke Vorrunde hin, spielte sich in den Kreis der Favoriten und in die Herzen vieler Fans. Die Schweiz holte sich im direkten Duell den Respekt der deutschen Fans persönlich ab – und hatte im Achtelfinale gegen Italien (2:0) viel mehr Unterstützung aus dem Gastgeberland.

Doch es gab noch viele andere Antworten. Zu gerne hätten die deutschen Fans den Schotten die Trophäe gegönnt, doch die schieden früh aus. Auch die Ukraine wurde mehrfach genannt – die Solidarität in schweren Zeiten macht auch im Sport keinen Halt. Belgien, Italien, Spanien – ja sogar Achtelfinal-Gegner Dänemark wurde genannt, wenn es um die Sympathien abseits der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024 geht.