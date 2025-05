Heidenheim – Bochum: Für brisantes Kellerduell – DFB verkündet Entscheidung!

Der 1. FC Heidenheim gegen den VfL Bochum: Zu einem spannenderen Zeitpunkt hätte dieses Duell nicht stattfinden können. Am 32. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen des Tabellen-16. und dem Schlusslicht der Fußball-Bundesliga.

Darf Heidenheim weiter vom direkten Klassenerhalt träumen? Steigt Bochum ab? Entscheidungen, die am Freitagabend (2. Mai, 20.30 Uhr) getroffen werden. Vorab hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Verkündung zum Kellerduell rausgehauen.

Heidenheim – Bochum: DFB macht es offiziell!

Sollte der 1. FC Heidenheim den VfL Bochum im eigenen Stadion besiegen, würde der erste Absteiger feststehen. Der Revierklub hätte dann in den letzten beiden Spielen nicht mehr die Möglichkeit, sich in der Bundesliga noch zu retten. Die Heidenheimer hingegen haben dann sogar noch eine große Chance, den Klassenerhalt nicht erst in der Relegation perfekt zu machen.

Zu einem brisanten Spiel muss auch ein erfahrener Schiedsrichter ran. Deshalb hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Sascha Stegemann für das Kellerduell zwischen Heidenheim und Bochum eingeteilt. Der 40-Jährige hat bereits über 480 Spiele in seiner Karriere gepfiffen.

Beide Mannschaften hat Stegemann bislang zehnmal gepfiffen. Heidenheims Bilanz unter dem Unparteiischen ist durchaus positiv. Es gab fünf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Stegemann pfeift Kellerduell

Auch beim VfL Bochum hat man nicht so viele negative Erfahrungen mit Stegemann gemacht. Zwar gab es nur drei Siege, aber auch nur drei Niederlagen. Die restlichen vier Spiele endeten unentschieden. Für das Spiel in Heidenheim werden alle Beteiligten hoffen, dass der Schiedsrichter nicht im Mittelpunkt stehen wird, wenn es um knifflige Szenen geht.

Gleiches gilt auch für seine beiden Assistenten Christof Günsch und Frederick Assmuth. Der vierte Offizielle ist Wolfgang Haslberger. An den VAR-Monitoren sitzen Bastian Dankert und Justus Zorn.