Deutschland – Kolumbien: Riesen-Aufregung während des Spiels! DAS war im TV nicht zu sehen

Das dritte und letzte Testspiel des DFB-Teams: Nach dem 3:3-Unentschieden gegen die Ukraine und der 0:1-Pleite gegen Polen empfängt Deutschland in der Veltins-Arena Kolumbien.

In der ersten Halbzeit lief bei Deutschland – Kolumbien nicht viel rund. Für Aufregung sorgten dann aber zwei Zuschauer, die von den DFB-Stars aufgehalten werden mussten.

Deutschland – Kolumbien: Aufregung während des Spiels

Es lief die 24. Minute bei der Partie Deutschland – Kolumbien. Bis dato war nicht viel passiert, ein wieder mittelmäßiges Spiel des DFB-Teams. Doch plötzlich gab es in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, die Heimspielstätte des FC Schalke 04, Riesen-Aufregung.

Die Begegnung musste kurz unterbrochen werden, weil zwei Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen sind und sich am Torpfosten von DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen festketten wollten. Im TV ist die Aktion der beiden nicht zu sehen. Weder UEFA noch die FIFA zeigen solche Szenen im Fernsehen.

Klima-Aktivisten wollen sich ans Tor kleben Foto: IMAGO/HMB-Media

Dafür gibt es aber in den sozialen Netzwerken ein Video, das die Aktion der beiden Flitzer zeigt. Neben einem Ordner können ter Stegen und Emre Can verhindern, dass die beiden Personen sich am Pfosten anketten.

DFB-Stars verhindern lange Unterbrechung

Die beiden DFB-Stars verhinderten damit, dass die Partie Deutschland – Kolumbien langfristig unterbrochen wäre. Denn hätten sich die beiden festgekettet, hätte es lange gebraucht, um sie vom Pfosten zu entfernen.

Auf den T-Shirts der beiden Aktivisten steht geschrieben: „Stoppt den Fossilen-Wahnsinn“. In der Vergangenheit sorgten die Klima-Aktivisten bereits mit solchen Aktionen für Aufregung bei Sport-Events. Dieses Mal aber konnten Ordner und die beiden Nationalspieler eine längere Unterbrechung verhindern.

Wenige Minuten zuvor gab es in der Veltins-Arena Riesen-Jubel und Applaus. Aber nicht etwa für die Spieler. Ein Papierflieger ist auf das Spielfeld geflogen und landete vor Marc-Andre ter Stegen. Es sagt schon viel aus, wenn ein Papierflieger für mehr Stimmung sorgt, als das DFB-Team…