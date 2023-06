Deutschland – Kolumbien: Irre DFB-Enthüllung kurz vor Länderspiel – Fans trauen ihren Augen kaum

Bis zur Europameisterschaft im eigenen Land ist es nur noch knapp ein Jahr, doch die deutsche Nationalmannschaft ist aktuell überhaupt nicht in Form. Gegen die Ukraine gab es für Deutschland nur ein 3:3-Unentschieden und gegen Polen eine blamable 0:1-Pleite. Nun steht das dritte und letzte Testspiel gegen Kolumbien an.

Vor dem Länderspiel Deutschland – Kolumbien am Dienstag (20. Juni, 20.45 Uhr) in Gelsenkirchen hat der DFB endlich enthüllt, wie das Maskottchen für die Heim-EM aussieht. Bei den Fans sorgt aber eine andere Entscheidung für Fassungslosigkeit.

Deutschland – Kolumbien: Irre DFB-Enthüllung

Der Fokus richtet sich am Dienstag zwar voll und ganz auf Deutschland – Kolumbien. Doch schon Stunden zuvor sorgte der DFB für Aufregung. Das Maskottchen für die Heim-EM 2024 steht endlich fest. Mit großem Kopf und kurzen Armen und Beinen, aber noch ohne Namen. Anders als der plüschige Löwe „Goleo“ aus der WM 2006, trägt der Nachfolger eine Hose, ein Trikot, Stutzen und Fußballschuhe.

„Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären Tribut, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte“, schreibt der DFB. In den kommenden zwei Wochen können Kinder, die am Schulfußballprogramm der UEFA teilnehmen, sowie Fans auf der Website der UEFA über den Namen des Bären abstimmen. Zur Auswahl stehen aktuell Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

Zwar wird das Maskottchen an sich gefeiert, doch viel mehr sind es die Vorschläge, die für verwunderte Fans in den sozialen Netzwerken sorgen.

„Finde das nur noch erBÄRmlich“

„Was sind das für Namensvorschläge? Ich finde das alles nur noch erBÄRmlich“, schreibt ein Fan auf Twitter. Ein anderer Anhänger bringt die aktuell katastrophale Form der Nationalelf mit in die Debatte rein und hat auch einen nicht so ernst gemeinten Vorschlag: „Wenn der Gastgeber so spielt wie aktuell, dann Bärlauch. Aber mit ein bisschen mehr Einsatz kann Bärserker draus werden.“ Erstmals im Einsatz wird das Maskottchen dann am Dienstagabend bei Deutschland – Kolumbien sein.

Die EM 2024 startet am 14. Juni in München und endet am 14. Juli mit dem Finale im Berliner Olympiastadion. Titelverteidiger ist Italien. Das DFB-Team wurde bislang dreimal Europameister.