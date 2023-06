FC Schalke 04: DFB-Star träumt von S04-Transfer – jetzt steht er vor einem ganz besonderen Moment

Es mag gut sein, dass der FC Schalke 04 als Bundesliga-Absteiger für den ein oder anderen Profi sicherlich an Attraktivität verliert. Schließlich haben einige Stars den Verein verlassen, einige weitere werden noch folgen. Marius Bülter und Rodrigo Zalazar sind zwei aktuell sehr begehrte Spieler.

Was sich aber nicht ändern wird: Der FC Schalke 04 ist weiterhin ein großer Traditionsverein, von dem viele Spieler Fans sind – so auch Robin Gosens. Der Nationalspieler wuchs rund 80 Kilometer entfernt von Gelsenkirchen auf und ist glühender Anhänger der Königsblauen. Der Traum von einem Wechsel zu S04 besteht für Gosens weiterhin. Nun steht er vor einem ganz besonderen Spiel.

FC Schalke 04: DFB-Star träumt von S04-Transfer

2019 wäre es beinahe soweit gewesen: Robin Gosens hätte zum FC Schalke 04 wechseln können. Allerdings scheiterte ein Transfer, weil sich Ex-Klub Atalanta Bergamo und die Gelsenkirchener nicht einigen konnten. Die Ablöseforderungen der Italiener war einfach zu hoch für den klammen S04. Mittlerweile spielt Gosens bei Inter Mailand und hat einen Vertrag bis Sommer 2024.

Obwohl der 28-Jährige noch nie für Schalke spielte, wird er dem Verein am Dienstag (20. Juni) sehr nah sein. Mit der deutschen Nationalmannschaft wird der Außenverteidiger gegen Kolumbien spielen – in der Veltins-Arena.

Robin Gosens wird mit dem DFB-Team in der Veltins-Arena spielen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

„Schalke war immer mein Verein. In der Region sind fast alle für Schalke. Wenn ich irgendwann mal da lande, würde sich der Kreis schließen“, sagte Gosens vor Kurzem. Der glühende S04-Fan kann sich also einen Wechsel zu Königsblau vorstellen. Wann und ob das überhaupt der Fall sein wird, wird sich dann sicherlich in naher Zukunft zeigen.

Gosens mit DFB-Team in der Veltins-Arena

Nun tritt er aber zunächst mit dem DFB-Team in der Arena des FC Schalke 04 auf. Ein „Heimspiel“ im Deutschland-Dress. Doch die Stimmung im deutschen Team ist aktuell alles andere als gut. Grund dafür sind die negativen Ergebnisse. Gegen die Ukraine gab es ein schwaches 3:3-Unentschieden, gegen Polen verlor die Mannschaft von Hansi Flick mit 0:1.

Mehr News für dich:

Im dritten und letzten Testspiel will Deutschland gewinnen. Am Sonntagmorgen habe sich das Team noch einmal viele Szenen bei einer Sitzung angeschaut. „Das Spielglück ist nicht auf unserer Seite“, so der gebürtige Emmericher. „Wir bekommen das Land nur hinter uns, wenn wir siegen. Für viele da draußen zählt nur der Sieg. Und wir arbeiten sau hart daran, den Bock umzustoßen. Es wäre essenziell, dass wir Kolumbien schlagen, um die Saison versöhnlich abzuschließen“.