FC Schalke 04: Zalazar-Hammer? Aussagen vom Publikumsliebling lassen aufhorchen

Neben Marius Bülter ist Rodrigo Zalazar aktuell die heißeste Personalie beim FC Schalke 04. Der Uruguayer ist genauso wie sein S04-Kollege begehrt und will deshalb auch nicht mehr in der zweiten Liga mit den Königsblauen spielen.

Zalazar sieht sich selbst als Erstliga-Spieler, könnte den FC Schalke 04 also schon in diesem Sommer verlassen. Sein Berater macht dafür gerade ganz schön viel. Schon bald könnte es also zu einem Hammer kommen.

FC Schalke 04: Zalazar-Hammer?

Marius Bülter bestimmte in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen beim FC Schalke 04 – und wird das voraussichtlich auch die kommenden Tage. Der Flügelstürmer ist vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim, doch noch gab es in den Verhandlungen keine Einigung zwischen den beiden Klubs. Dann ist da aber auch noch Rodrigo Zalazar.

Die Nummer 10 der Königsblauen weckt Begehrlichkeiten. Ein Abgang wäre mehr als nur bitter, denn Zalazar ist ein echter Publikumsliebling. Spätestens mit seinem Treffer zum Aufstieg gegen den FC St. Pauli in der Vorsaison schoss er sich in die Herzen der Fans. Und jetzt? Ein Wechsel soll bevorstehen.

So berichtet das brasilianische Online-Portal „UOL Sport“, dass sein Berater ihn bei den drei größten Teams in Brasilien angeboten habe: Palmeiras Sao Paulo, Flamengo und Internacional Porto Alegre.

Bis zu drei Millionen Ablöse

Beim FC Schalke 04 hat Zalazar noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Für rund drei Millionen Euro könnte er dem Bericht nach noch in dieser Transferperiode wechseln. Und der uruguayische Nationalspieler äußerte sich gegenüber ESPN zu seiner Zukunft. „Der brasilianische Fußball ist auch sehr gut, es gibt viel Talent, viel Konkurrenz, auch weil es viele Turniere gibt. Die Wahrheit ist, dass ich immer noch keine Ahnung habe“, so der 23-Jährige.

Und Zalazar weiter: „Wenn mein Berater etwas weiß, was er mir noch nicht gesagt hat, werden wir sehen, was in Zukunft passiert.“

Die königsblauen Anhänger hören bei diesen Aussagen genau hin und werden bei einem Abgang sicherlich genauso traurig sein wie schon vor einigen Wochen bei unter anderem Tom Krauß und Moritz Jenz.