Deutschland – Frankreich: Offiziell! UEFA trifft Entscheidung für Spiel um Platz 3

Es hätte der erste Titel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann werden können, doch Deutschland verlor das Halbfinale der Nations League gegen Portugal (1:2). Somit bleibt der „Trostpreis“ mit dem Spiel um Platz 3 gegen Frankreich am Sonntag (8. Juni, 15 Uhr).

Für die Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich hat die UEFA jetzt auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Der Europäische Verband hat nämlich mitgeteilt, wer die Partie leiten wird.

Deutschland – Frankreich: UEFA-Entscheidung für Spiel um Platz 3 offiziell

Beide Mannschaften haben sich mehr erhofft, beide Teams enttäuschten auf ganzer Linie. Deutschland verlor gegen Portugal, Frankreich unterlag in einem Torspektakel gegen Spanien (5:4). Statt vom Nations-League-Titel weiter träumen zu können, müssen beide Länder am Sonntag ins ungeliebte Spiel um Platz 3.

In Stuttgart ist am Sonntag bereits um 15 Uhr Anstoß, wenn das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen versöhnlichen Abschluss der Nations-League-Saison sorgen will. Dass man das „kleine Finale“ nicht einfach abschreibt, erklärte der DFB-Coach vor der Partie deutlich.

„Wir haben keine Toleranz, irgendetwas abzugeben. Es geht weniger um Platz drei. Wir müssen das Spiel für uns nutzen. Wenn wir ein Topspiel machen und Vierter werden, kann ich besser damit leben, als wenn wir ein Scheißspiel machen und werden Dritter“, so Nagelsmann. Für das Spiel gegen die Franzosen hat die UEFA jetzt eine wichtige Entscheidung bekanntgegeben.

Slowake pfeift DFB-Spiel

So wird Ivan Kruzliak aus der Slowakei die Partie zwischen Deutschland und Frankreich leiten. Das hat der Europäische Verband entschieden. Dabei wird es auch zu einer Premiere kommen. Der Unparteiische hat bislang noch nie ein Spiel der DFB-Auswahl gepfiffen. Bei einer Partie der französischen Mannschaft war er indes 2015 im Einsatz.

Beim Spiel um Platz 3 zwischen Deutschland und Frankreich wird er von seinen Assistenten Branislav Hancko und Jan Pozor unterstützt. Der Video-Assistent ist Michael Fabbri aus Italien.