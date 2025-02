DAZN: Jetzt beginnt das große Zittern! Streamingdienst droht Champions-League-Katastrophe

Die letzten Wochen und Monate gab es bei DAZN durchweg gute Nachrichten. Mit einigen neuen TV-Rechten konnte der Streamingdienst viele Kunden glücklich machen. Dazu zählt unter anderem auch die Fußball-Bundesliga, die ab der kommenden Saison mehr Sendezeit erhält – beispielsweise durch die legendäre Konferenz am Samstagnachmittag.

Doch nicht immer sind die Zeiten rosig. DAZN droht nämlich ein bitterer Rückschlag. Schuld daran könnte ausgerechnet ein Bundesligist sein, der nicht nur dem Streamingdienst aktuell große Sorgen bereitet.

DAZN zittert jetzt schon

Ab der kommenden Saison werden mehr Bundesliga-Spiele bei DAZN zu sehen sein. In der Champions League bleibt alles beim Alten, der Streamingdienst besitzt die überwiegende Mehrheit der Rechte an der Königsklasse, zeigt mittwochs alle Partien in voller Länge. Die einzige Ausnahme gilt tags zuvor.

Dienstags wird ein Spiel exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Partie mit deutscher Beteiligung. In der Ligaphase war dies mit Borussia Dortmund oft der Fall. Mittlerweile wurden schon vier Partien des BVB dort gezeigt.

Während es international für die Dortmunder immerhin ganz ordentlich läuft, findet sich die Mannschaft von Neu-Trainer Niko Kovac in der Bundesliga weiter im freien Fall. Mittlerweile ist der Revierklub auf Platz 11 abgerutscht und der Rückstand auf die internationalen Plätze wächst immer mehr. Verpasst der BVB es, im kommenden Jahr in der Champions oder Europa League zu spielen, wird das große Folgen haben – auch für DAZN.

BVB-Krise hätte viele Folgen

Ohne den BVB würden DAZN und Co. viele Zuschauer wegbleiben. Dortmund ist ein Zuschauermagnet und genau den würden viele TV-Sender und Streamingdienste verlieren. Vor allem für die Champions League wäre das ein herber Rückschlag ohne den Finalisten des vergangenen Jahres. Der Quoten-Garant würde also nicht nur auf sportlicher Ebene fehlen.

Aber das ist noch nicht alles. Die deutschen Klubs schauen ebenfalls genau hin. Die Bundesliga wurde in der UEFA-Wertung bereits von England, Spanien und Italien abgehängt. Ohne den BVB könnte der Abstand noch größer werden. Dortmund liegt aktuell in der UEFA-Zehnjahreswertung unter den Top 10 Europas – kein anderes deutsches Team außer Bayern kommt an diese Bilanz heran.

Deshalb werden DAZN und Co. hoffen, dass die Schwarzgelben in den restlichen Partien der Bundesliga-Rückrunde noch irgendwie die Kurve bekommen und sich für die Champions League qualifizieren. Der Rückstand auf einen direkten Platz für die Königsklasse beträgt aktuell acht Punkte. Das wird eine ganz große Zitterpartie bis zum Saisonende.