Borussia Mönchengladbach weiter auf Stürmersuche – ist ER einer für die Fohlen?

Wenn Borussia Mönchengladbach eines eigentlich nicht hat, dann ein Stürmerproblem. Mit Tim Kleindienst haben die Fohlen den Stürmer der deutschen Nationalmannschaft – ein Garant für Tore und Einsatz. Doch zuletzt erreichte die Fohlen eine bittere Nachricht: Kleindienst wird den Saisonstart verpassen.

Ein schwacher Start in die Saison darf und will man sich bei Borussia Mönchengladbach jedoch nicht leisten. Deshalb ist klar: Die Fohlen brauchen dringend Verstärkung im Sturm – einen Spieler, der sofort hilft und später möglicherweise auch an der Seite von Tim Kleindienst spielen kann. Hierfür gäbe es auf dem Transfermarkt einen idealen Namen.

Borussia Mönchengladbach: Überraschungstransfer als Lösung?

Er ist günstig, sucht einen Neustart und hat auf höchstem Niveau bereits bewiesen, was er kann: Timo Werner könnte eine äußerst spannende Option für Borussia Mönchengladbach sein. Auf den ersten Blick mag dieser Name vielleicht wild erscheinen, doch ein Transfer könnte auf mehreren Ebenen Sinn ergeben.

Werner, zuletzt von RB Leipzig an Tottenham Hotspur ausgeliehen, konnte in der Premier League nicht überzeugen. Nun kehrt der Offensivspieler zu Leipzig zurück, doch dort soll er wohl keine Zukunft haben. Der Stürmer könnte angeblich für nur vier Millionen Euro (!) wechseln – ein Preis, der auch für Borussia Mönchengladbach realistisch erscheint. An den Ablöseforderungen würde ein Transfer also wohl nicht scheitern.

Ein Neustart für Werner

Timo Werner braucht dringend einen Neustart. Bei Chelsea enttäuschte er in seinen letzten Jahren und auch die Rückkehr zu RB Leipzig im Sommer 2022 brachte nicht den erhofften Aufschwung. Nach der missglückten Leihe zu Tottenham könnte Borussia Mönchengladbach nun genau der Verein sein, den er für einen Neuanfang benötigt. Ein familiäres Umfeld, die unterstützenden Fans und die klaren Vereinsstrukturen könnten ideale Voraussetzungen sein.

Ein plus für Werner ist auch das geringe Transferbudget der Fohlen. Sollte sich Gladbach für den Transfer von Timo Werner entscheiden, wird der Verein alles daran setzen müssen, dass dieser Transfer ein Erfolg wird – Werner würde nicht direkt aufs Abstellgleis gestellt werden. Der Klub wäre darauf angewiesen, Werner gezielt aufzubauen und ihm das Vertrauen zu schenken, bis er seine alte Form wiederfindet – im besten Fall mit Erfolg.

Werner ist immer noch ein großer Name im deutschen Fußball und er hat bewiesen, wie torgefährlich er in der Bundesliga sein kann. Mit ihm könnte Gladbach den verletzungsbedingten Ausfall von Kleindienst überbrücken und hätte gleichzeitig einen Stürmer, der perspektivisch mit Kleindienst ein starkes Duo bilden könnte. Zusammen würden sie Körperlichkeit, Tempo, Kopfballstärke und Torgefahr kombinieren – ein vielversprechendes Duo. Darüber hinaus könnte Werner auch als Außenspieler eingesetzt werden. Eine Position, auf der die Fohlen ebenfalls noch Verstärkungen suchen.

Ein großes Werner-Problem

Aber es gibt auch einen Haken. Werner soll bei RB Leipzig angeblich rund zehn Millionen Euro im Jahr verdienen – ein Betrag, den Borussia Mönchengladbach nicht einmal annähernd stemmen könnte.

Die entscheidende Frage ist also: Ist Werner bereit, deutliche Gehaltseinbußen hinzunehmen, um seiner Karriere eine neue Richtung zu geben? Oder entscheidet er sich am Ende doch für eine finanziell attraktivere Option, beispielsweise in den USA, und verabschiedet sich damit endgültig aus dem europäischen Top-Fußball?