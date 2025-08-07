OB-Kandidatin Khalaf (SPD) will aufräumen – „Keine Lust, dass Mülheim verkommt“

Die NRW-Kommunalwahl steht am 14. September an und in Mülheim könnte ein Machtwechsel stattfinden: Oberbürgermeister-Kandidatin Nadia Khalaf (56, SPD) will Marc Buchholz (CDU) ablösen. Im Interview mit DER WESTEN kritisiert sie ihn wegen vermeintlicher Untätigkeit in Sachen Sauberkeit in der Stadt, zu wenigen Grünflächen und zu wenigen Möglichkeiten für die Jugend.

DER WESTEN: Frau Khalaf, wo sehen Sie die größten Probleme der Stadt Mülheim?

Nadia Khalaf: Die finanzielle Lage ist unser allergrößtes Problem. Wir haben die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in NRW. Und auch an die Innenstadt muss man ganz dringend ran. Sie war mal sehr schön, das ist heute leider nicht mehr der Fall. Und das ist immer noch sehr diplomatisch formuliert. Wir haben viel Leerstand, viel Dreck und viele Läden, die sich gleichen, also wenig Vielfalt. Die Leute gehen nicht mehr gerne in die Innenstadt.

Wann hat dieser Niedergang in Mülheim begonnen?

Das war ein schleichender Prozess. Es gab immer mehr Leerstände, Kaufhäuser haben die Stadt verlassen. Der Kaufhof hat damals dicht gemacht – ein großes Manko, weil er die Leute in die City zog. Es gibt Schrottimmobilien, dazu noch eine hohe Fluktuation der Bewohner. Klar, wer will auch lange in solchen Häusern leben? Irgendwann haben Eigentümer ihre Immobilien an Investoren verkauft. Heute gibt es teilweise Briefkastenfirmen, die auch für die Stadt nicht mehr erreichbar sind.

OB-Kandidatin Khalaf (SPD) will aufräumen

Diese Probleme sind nicht nur in Mülheim zu finden, sondern in vielen Pottstädten. Wie wollen Sie sie als Oberbürgermeisterin lösen?

Ich würde eine Stadtentwicklungsgesellschaft gründen, die mit Geld ausgestattet wird. Das haben wir als SPD schon vor fünf Jahren gefordert. Man kann Immobilien, die der Stadt gehören, in diese Gesellschaft überführen. Die Stadt hat zudem einige RWE-Aktien, die als ‚heilige Kuh‘ gelten, an die man nicht rangehen dürfe. Das sehe ich anders, wir brauchen Geld.

Sie haben Dreck und Müll als Probleme genannt. Wie wollen Sie dem begegnen?

Es gibt nicht genug Mülleimer in der Stadt. Und die, die es gibt, sind zu klein und oben offen. Früher hat die MEG (Mülheimer Entsorgungsgesellschaft) öfter in den Fußgängerzonen sauber gemacht. Es gehört auch Umwelterziehung in Schulen und Kitas dazu. Es ist aber nicht nur der Müll. Viele Aufgänge von Tiefgaragen werden als Toilette benutzt. Das Problem ist, dass es keine öffentlichen Toiletten in der Fußgängerzone gibt. Das schildern mir auch viele ältere Menschen als Problemfall.

Mülheims SPD-Kandidatin Nadia Khalaf will neue Oberbürgermeisterin werden. Foto: DER WESTEN

Wenn es um Umwelterziehung geht, spielt Migration eine Rolle. Es gibt Personengruppen, die keine Müllentsorgung kennen oder sie nicht ernst nehmen. Würden Sie als Oberbürgermeisterin bei Migration und Integration umsteuern, soweit möglich?

Migration spielt natürlich auch eine Rolle, da sie oft mit Armut verknüpft ist. Es gibt viele Jugendliche, die in der Stadt rumhängen und blödes Zeug machen, weil sie keine Beschäftigung haben. Man muss mit Sicherheit auch mit Sanktionen arbeiten, aber damit ist es nicht getan. Es muss eine weitere Streetworker-Stelle geschaffen werden, insbesondere für die Innenstadt. Da haben wir viel zu wenige in Mülheim. Es müssen Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Und Integration?

Junge Menschen haben hier so gut wie nichts zu tun, egal, ob Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund. Wir haben beispielsweise kein Kino mehr, wir haben keine Bowlingbahn, wir haben keine Billardhalle – und dann wundern wir uns, wenn junge Menschen unzufrieden sind und die Stadt verlassen. Kinder haben in der Innenstadt auch keine Alternative, als auf der Straße Fußball zu spielen. Dann ärgern sich wiederum die Händler oder Anwohner. Eine Alternative wäre beispielsweise ein umzäunter Bolzplatz in der Innenstadt, wo der Ball dann eben nicht auf die Straße oder Fensterscheiben knallt.

„17 Prozent für AfD ist zu viel!“

Mülleimer, öffentliche Toiletten, Bolzplätze – Mülheim mangelt es also an Basics?

Genau, das sind vermeintliche Kleinigkeiten, die viel ausmachen. Mülheims Innenstadt ist auch nicht genug begrünt. Betonwüsten sind nicht einladend. Wir müssen Bäume pflanzen, und zwar klug. Kein Mensch hat Interesse, sich in einen Backofen zu setzen und einen Kaffee zu trinken. Trinkbrunnen gibt es in vielen größeren Städten und sind auch in Mülheim ein großes Thema. Doch da passiert nichts. Wir haben in der Innenstadt eine Fußgängerzone, was gut ist. Jetzt gilt es aber, sie zeitgerecht umzugestalten.

Was werfen Sie Oberbürgermeister Buchholz vor, der seit 2020 Mülheims Stadtvater ist?

Die Innenstadt muss Chefsache sein. Wenn wir das nicht von der Spitze aus forcieren, wird sich nichts tun. Das ist sowieso eine Mammutaufgabe, die schwer zu bewältigen ist. Da muss ämterübergreifend mehr zusammengearbeitet werden. Für Buchholz hat das Thema keine Priorität, und das sieht man, weil in den letzten fünf Jahren nichts passiert ist.

Eine wilde Müllkippe in Mülheim – eines der Probleme, die Khalaf als neue OB angehen will. Foto: Funke Foto Services

Schauen wir auf die Ergebnisse der Bundestagswahl in Mülheim an. Ihr Parteifreund Sebastian Fiedler verteidigte sein Direktmandat, bei den Zweitstimmen dagegen ist die CDU mit 27 zu 24 Prozent knapp vor Ihrer Partei gelandet. Die AfD wurde drittstärkste Kraft, holte 17 Prozent. Blicken Sie deshalb auch nach hinten?

17 Prozent ist viel zu viel, aber ich hoffe, dass die Menschen bei der Kommunalwahl differenzieren. Viele werfen alles in einen Topf, übertragen Bundes- auf Kommunalpolitik.

Das gilt aber auch zwischen der Mülheimer SPD und der Bundes-SPD…

Absolut. Ich glaube, dass alle Parteien das so sehen. Vor Ort ist es eine andere Politik, die wir machen. Das soll auch so sein. Ich hoffe, dass der Rechtsruck in meiner Heimatstadt nicht so stark ausfällt, wie einige befürchten. Wir wollen zeigen, dass Mülheim eine offene und tolerante Stadt ist. Es ist hier noch nicht so schlimm wie anderswo im Ruhrgebiet, beispielsweise in Gelsenkirchen. Aber genau deshalb ist es auch wichtig, diesen Stillstand zu beenden. Wir müssen wieder dahin, dass die Bewohner stolz auf diese Stadt sind. Dass sie wissen, dass es hier funktioniert. Der ÖPNV funktioniert nicht richtig, man kriegt beim Bürgeramt schlecht einen Termin, die Ausländerbehörde hat immer riesige Warteschlangen bis nach draußen. Es gibt ganz viele Baustellen. Es wird Zeit, dass man anpackt.

„Rede nicht mit ‚Grauen Wölfen'“

Was wünschen Sie sich für den ÖPNV?

Es braucht mehr Personal, es wurde alles kaputtgespart. Wer viel zu wenig Personal hat, kann auch nicht pünktlich kommen.

Wo soll das Personal denn her?

Es ist ja nicht nur der Fachkräftemangel, sondern der Sparkurs. Sobald man irgendwo Geld sparen will, geht man ans Personal. Einerseits wollen wir, dass die Menschen umsatteln und weniger Auto fahren. Andererseits spart man den ÖPNV kaputt. Das ist der falsche Weg. Ich wohne an einer Bahnhaltelinie, die oftmals zu früh oder gar nicht kommt. So funktioniert der ÖPNV nicht.

2024 gab es in Mülheim den „Graue Wölfe“-Skandal um Oberbürgermeister Buchholz, der bundesweit Thema wurde. Buchholz besuchte Kultur- und Moscheevereine, die der türkisch-rechtsextremen Gruppe nahestehen – obwohl der Verfassungsschutz sie beobachtet.

Ja, und da kann man nur mit dem Kopf schütteln.

Wie bewerten Sie seine Aussagen im Nachhinein, er habe nicht gewusst, welchen Hintergrund bestimmte Gruppen hätten?

Ich rede nicht mit ‚Grauen Wölfen‘. Ich gehe ja auch nicht zu Reichsbürgern. Man muss nicht alle Vereine und Gruppen kennen, mit denen man sich trifft. Aber man muss wissen, wo man sich vorher schlaumachen kann. Ich kenne mich gut aus, aber wenn ich was nicht weiß, bringe ich in zehn Minuten in Erfahrung, woran ich bin. So einfach ist das! Ich unterscheide da nicht zwischen deutschen und ausländischen Gruppen, die rechtsextrem sind. Rechts ist rechts.

Was ist Ihre Botschaft an die Menschen Ihrer Stadt?

Ich trete als Oberbürgermeister-Kandidatin an, weil Mülheim meine Heimatstadt ist und ich keine Lust mehr habe, zuzuschauen, wie sie verkommt!