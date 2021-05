Champions League Finale: Fans komplett ratlos über Eröffnungsshow – „Tiefpunkt“

Schon bevor es auf dem Rasen rund ging sorgte das Champions League Finale für Aufsehen. Die Eröffnungsshow kam nicht überall gut an.

Knapp zehn Minuten vor Anpfiff kam der US-amerikanische Musikproduzent und DJ Marshmello in Porto auf den Rasen. Die UEFA hat sich für die Rückkehr der Zuschauer - 16.500 sind in Porto dabei - wohl etwas ganz besonderes einfallen lassen. Denn auch US-Sänger Khalid und Selena Gomez traten in der „Pre-Game Show“ auf.

Champions League Finale: Show vor dem Spiel sorgt für Verwunderung bei Fans

Doch die Show vor dem Champions League Finale zwischen Manchester City und Chelsea ließ so manchen Fußball-Fan ratlos zurück.

Vor allem DJ Marshmellow sorgt mit seiner markanten Maske für Irritationen. „Wasn das für ne bescheuerte Anfangsshow?“, fragt ein Fan.

„Es beginnt mit einem singenden weißen Blumentopf. (Oder einer Toilettenpapierrolle?) Der Tiefpunkt des heutigen Champions-League-Finales scheint weit vor Anpfiff erreicht“, schreibt etwa Fanforscher Robert Claus auf Twitter.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass der Softdrink-Produzent Pepsi die Show sponserte. Hier noch ein paar weitere Reaktionen der Twitter-Gemeinde:

Geile Pyroshow, Peinliche Show der Gesangsacts. Das ist Fußball für die Basis!

Der Fußball schafft sich immer mehr ab. Pepsi Pregame Show

Helene Fischer gefällt die Pepsi-Show

Packendes Champions League Finale

Dann ging es endlich wieder um Fußball. Und zumindest auf dem Platz zwischen Manchester City und Chelsea ging es heiß her. Das packende Champions League Finale kannst du in unserem Liveticker verfolgen. Hier alle Infos! (ms)