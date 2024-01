SV Darmstadt – Borussia Dortmund: Diese Szene verzückt alle BVB-Fans!

Es geht wieder los! Am Samstagabend geht es für den SV Darmstadt und Borussia Dortmund offiziell ins Fußballjahr 2024. Beim Auftaktspiel ist die Favoritenrolle klar verteilt – doch was heißt das schon bei BVB-Spielen?

Regelmäßig ist Schwarzgelb diese Saison über Kellerkinder gestolpert. Und weil auch die Wintertests keine deutliche Steigerung sichtbar machten, bibbern viele Fans vor SV Darmstadt – Borussia Dortmund schon wieder. Droht das nächste Drama?

SV Darmstadt – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Es geht wieder los!

Um sich im Kampf um die Champions League (und mehr) zurückzumelden, muss der Startschuss sitzen. DER WESTEN begleitet für dich SV Darmstadt – Borussia Dortmund im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight und bleibst immer auf dem Laufenden. Viel Spaß!

SV Darmstadt – Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Brandt (24.), 0:2 Reus (77.), 0:3 Moukoko (90.+3)

Aufstellungen:

SVD: Schuhen – Klarer, Riedel, Maglica – Bader, Franjic, Holland, Karic, Kempe – L. Pfeiffer, Skarke

BVB: Kobel – Meunier, Can, N. Schlotterbeck, Maatsen – Özcan – Sabitzer – Malen, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Schluss in Darmstadt! Mit wenig Glanz, am Ende aber seriös siegt Borussia Dortmund am Böllenfalltor. Die Szene, die alle BVB-Fans verzückt: Jadon Sancho ist zurück und direkt wieder da! Erstes Spiel, erster Assist. Das macht Hoffnung.

90.+2: TOOOOR für den BVB!

Deckel auf den Deckel! Der eingewechselte Moukoko knallt die Kugel nach einem Doppelpass mit Sabitzer unter die Latte. Für ihn persönlich in schwierigen Zeiten sicher sehr wertvoll.

85.: Hier scheint alles gelaufen. Das zweite Tor hat die Lilien gebrochen.

77.: TOOOOOR für Borussia Dortmund!

Sancho kommt, Sancho sticht. Der Rückkehrer wird auf der rechten Seite in Szene gesetzt, legt vorbei an Keeper Schuhen perfekt quer auf Marco Reus, der völlig frei nur noch einschieben muss. Was ein Einstand!

64.: Glanztat von Kobel! Aus einem Meter scheitert Riedel per Kopf am BVB-Schlussmann.

55.: Der erste Wechsel von Edin Terzic, es ist ein ganz besonderer: Jadon Sancho ist zurück, kommt für Bynoe-Gittens. Außerdem kommt Reus für Brandt.

50.: Kleine Schubserei von Bynoe-Gittens und Maglica, der Darmstädter sieht Gelb.

46.: Weiter geht es in Darmstadt. Lieberknecht wechselt einmal, Vilhelmsson kommt für Bader.

Pause! Zähe Kost am Bölle. Die Darmstadt-Fans dürfen es kennen, für den BVB-Fans gibts nur das nächste Magengeschwür. Die 1:0-Führung wirkt keineswegs souverän. Wie in der Hinrunde sind kaum spielerische Lösungen sichtbar. Den Fans schwant schon wieder Böses:

„Abgesehen vom Tor eine Bankrotterklärung. Bis vor wenigen Minuten 38% Ballbesitz gegen einen Verein wie Darmstadt.“

„Ok, was genau hat man in der Winterpause analysiert? Immer noch keine Abläufe, Kobel hält den Ball fünf Minuten lang fest um ihn dann lang zu kloppen.“

„Wenn das unser Anspruch ist beim Aufsteiger und Tabellen-Achtzehnten, dann puh. Erschreckend wirklich.“

„Sowas reicht manchmal für Darmstadt, aber das ist ja wieder unfassbar scheiße.“

44.: Jetzt nimmt das Spiel mal ein wenig Fahrt auf. Brandt diesmal auf JBG, der kurz vor dem Tor querlegt. Riedel klärt hochriskant vor dem einschussbereiten Füllkrug.

43.: Füllkrug kriegt Platz, will am Sechzehner abziehen, wartet aber zu lange und wird geblockt.

39.: Eine lange Flanke der Darmstädter findet am langen Pfosten den völlig freien Tim Skarke. Der Ex-Schalker geht volles Risiko, nimmt die Kugel direkt und feuert sie knapp drüber. Beste Chance der Lilien bisher.

30.: Dortmund erwischt Darmstadt eiskalt. Danach nimmt die Partie aber wieder den Trott von vorher an. Ein müder Kick bis hierhin.

24.: TOOOOR für den BVB!

Und dann geht es ganz schnell. Mit dem ersten stark vorgetragenen Angriff schickt Jamie Bynoe-Gittens zwei Gegenspieler zum Angeln, setzt Julian Brandt in Szene, der von halbrechter Position überlegt vorbei an Schuhen einschiebt.

19.: Der BVB weiter im Tiefschlaf, vertendelt immer wieder Bälle im Mittelfeld und strahlt keinerlei Gefahr aus. Die Lilien können daraus allerdings noch kein Kapital in Form von nennenswerten Torchancen schlagen.

10.: Dortmund muss hier offenbar noch auftauen. Darmstadt, eigentlich mit extrem defensiver Aufstellung unterwegs, hat hier das Zepter in der Hand und spielt mutig nach vorne. Vom BVB kommt wenig.

1. Minute: Anpfiff am Böllenfalltor. Das Spiel beginnt traurig. Die BVB-Fans gedenken zu Spielbeginn dem verstorbenen Ultra Marcel, der so lange gegen den Krebs gekämpft hatte. Hier mehr. Beiden Fanlager schweigen andächtig. Vorher wurde bereits der verstorbenen Legende Franz Beckenbauer gedacht.

18.25 Uhr: Die 22 Gladiatoren kommen auf den Rasen. Alles ist bereit.

18.12 Uhr: In knapp 20 Minuten wird es wieder ernst für Darmstadt und Dortmund. Wer startet besser ins neue Jahr?

17.39 Uhr: Und die nächste schlechte Nachricht für den BVB: Hummels hat einen Infekt und fehlt in Darmstadt. Für ihn rückt –Achtung! – nicht Süle, sondern Emre Can in die Innenverteidigung. Das ist mal eine Ohrfeige.

17.32 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und Edin Terzic hat direkt einen Hammer in peto: Ian Maatsen steht sofort in der Startelf!

Kobel – Meunier, Can, N. Schlotterbeck, Maatsen – Özcan – Sabitzer – Malen, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

17.25 Uhr: Für den BVB gibt es schon vor dem Anpfiff die ersten schlechten Nachrichten. Gestern siegten die Bayern souverän (3:0 gegen Hoffenheim) zur Primetime am Samstag bewies Spitzenreiter Leverkusen mit einem Last-Minute-Tor in Augsburg erstklassige Siegermentalität. Die Topteams siegen und punkten weiter. Statt Aufholjagd ist also erstmal dranbleiben angesagt.

16.20 Uhr: In einer guten Stunde gibt es die Aufstellungen. Mit Blick auf die Pause und die Neuverpflichtungen an diesem Samstag besonders spannend. Wirft Edin Terzic Ian Maatsen direkt in den Ring? Steht Jadon Sancho im Kader?

15.07 Uhr: Darmstadt-Coach Thorsten Lieberknecht muss beim Heimspiel auf Fraser Hornby (Sprunggelenks-OP), Braydon Manu (Sprunggelenkverletzung), Marvin Mehlem (Wadenbeinbruch) und Aaron Seydel (Wadenprobleme) verzichten.

14.10 Uhr: Zum Personal: Dem BVB fehlen weiterhin Karim Adeyemi (Sprunggelenks-Verletzung), Julien Duranville (Muskelverletzung), Felix Nmecha (Hüftverletzung) und Julian Ryerson (Knieverletzung). Nun kommen auch noch die beiden Afrika-Cup-Teilnehmer Ramy Bensebaini und Sebastien Haller hinzu.

12.55 Uhr: Dass Dortmund für die Buchmacher der klare Favorit ist, steht außer Frage. Das war er aber auch bei den Auftritten gegen Mainz (1:1), Augsburg (1:1), Heidenheim (2:2), Bochum (1:1) und, und, und. Zu oft patzte man gegen eben diese Kellerkinder. Auch heute?

11.51 Uhr: Darmstadt geht als Schlusslicht ins erste Spiel des Jahres, will und muss sofort den Angriff auf das rettende Ufer starten. Für beide geht es entsprechend um viel.

10.40 Uhr: Der BVB hat beim offiziell letzten Spiel der Hinrunde viel wiedergutzumachen. In der Bundesliga lief es bislang ziemlich dürftig. Wackelspiele, Patzer und Formtiefs warfen Schwarzgelb immer wieder aus der Bahn.

Spannende News:

Samstag, 9.17 Uhr: Guten Morgen und willkommen im Live-Ticker zum Samstags-Topspiel SV Darmstadt 08 gegen Borussia Dortmund. Hier wirst du mit allen Infos versorgt.