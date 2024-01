SV Darmstadt – Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB-Hammer! Terzic verteilt schallende Ohrfeige

Es geht wieder los! Am Samstagabend geht es für den SV Darmstadt und Borussia Dortmund offiziell ins Fußballjahr 2024. Beim Auftaktspiel ist die Favoritenrolle klar verteilt – doch was heißt das schon bei BVB-Spielen?

Regelmäßig ist Schwarzgelb diese Saison über Kellerkinder gestolpert. Und weil auch die Wintertests keine deutliche Steigerung sichtbar machten, bibbern viele Fans vor SV Darmstadt – Borussia Dortmund schon wieder. Droht das nächste Drama?

SV Darmstadt – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Es geht wieder los!

Um sich im Kampf um die Champions League (und mehr) zurückzumelden, muss der Startschuss sitzen. DER WESTEN begleitet für dich SV Darmstadt – Borussia Dortmund im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight und bleibst immer auf dem Laufenden. Viel Spaß!

SV Darmstadt – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

SVD: Schuhen – Klarer, Riedel, Maglica – Bader, Franjic, Holland, Karic, Kempe – L. Pfeiffer, Skarke

BVB: Kobel – Meunier, Can, N. Schlotterbeck, Maatsen – Özcan – Sabitzer – Malen, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.12 Uhr: In knapp 20 Minuten wird es wieder ernst für Darmstadt und Dortmund. Wer startet besser ins neue Jahrß

17.39 Uhr: Und die nächste schlechte Nachricht für den BVB: Hummels hat einen Infekt und fehlt in Darmstadt. Für ihn rückt –Achtung! – nicht Süle, sondern Emre Can in die Innenverteidigung. Das ist mal eine Ohrfeige.

17.32 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und Edin Terzic hat direkt einen Hammer in peto: Ian Maatsen steht sofort in der Startelf!

Kobel – Meunier, Can, N. Schlotterbeck, Maatsen – Özcan – Sabitzer – Malen, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

17.25 Uhr: Für den BVB gibt es schon vor dem Anpfiff die ersten schlechten Nachrichten. Gestern siegten die Bayern souverän (3:0 gegen Hoffenheim) zur Primetime am Samstag bewies Spitzenreiter Leverkusen mit einem Last-Minute-Tor in Augsburg erstklassige Siegermentalität. Die Topteams siegen und punkten weiter. Statt Aufholjagd ist also erstmal dranbleiben angesagt.

16.20 Uhr: In einer guten Stunde gibt es die Aufstellungen. Mit Blick auf die Pause und die Neuverpflichtungen an diesem Samstag besonders spannend. Wirft Edin Terzic Ian Maatsen direkt in den Ring? Steht Jadon Sancho im Kader?

15.07 Uhr: Darmstadt-Coach Thorsten Lieberknecht muss beim Heimspiel auf Fraser Hornby (Sprunggelenks-OP), Braydon Manu (Sprunggelenkverletzung), Marvin Mehlem (Wadenbeinbruch) und Aaron Seydel (Wadenprobleme) verzichten.

14.10 Uhr: Zum Personal: Dem BVB fehlen weiterhin Karim Adeyemi (Sprunggelenks-Verletzung), Julien Duranville (Muskelverletzung), Felix Nmecha (Hüftverletzung) und Julian Ryerson (Knieverletzung). Nun kommen auch noch die beiden Afrika-Cup-Teilnehmer Ramy Bensebaini und Sebastien Haller hinzu.

12.55 Uhr: Dass Dortmund für die Buchmacher der klare Favorit ist, steht außer Frage. Das war er aber auch bei den Auftritten gegen Mainz (1:1), Augsburg (1:1), Heidenheim (2:2), Bochum (1:1) und, und, und. Zu oft patzte man gegen eben diese Kellerkinder. Auch heute?

11.51 Uhr: Darmstadt geht als Schlusslicht ins erste Spiel des Jahres, will und muss sofort den Angriff auf das rettende Ufer starten. Für beide geht es entsprechend um viel.

10.40 Uhr: Der BVB hat beim offiziell letzten Spiel der Hinrunde viel wiedergutzumachen. In der Bundesliga lief es bislang ziemlich dürftig. Wackelspiele, Patzer und Formtiefs warfen Schwarzgelb immer wieder aus der Bahn.

Samstag, 9.17 Uhr: Guten Morgen und willkommen im Live-Ticker zum Samstags-Topspiel SV Darmstadt 08 gegen Borussia Dortmund. Hier wirst du mit allen Infos versorgt.