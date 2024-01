BVB-Fan Marcel nach langem Kampf gestorben – Ultras trauern

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: BVB-Fan Marcel ist zu Jahresbeginn verstorben. Das Mitglied der Dortmunder Ultra-Gruppierung „The Unity“ verlor den langen Kampf gegen den Krebs. Diese traurige Nachricht teilte die Ultra-Gruppe „The Unity“ am Mittwoch (3. Januar) mit.

Über Jahre drückte ihm die BVB-Fangemeinde die Daumen, unterstützte den Ultra mit Spenden nach seinen zahlreichen Schicksalsschlägen. Jetzt hat er den Kampf gegen den Krebs leider verloren.

BVB-Fan Marcel stirbt nach langem Kampf gegen den Krebs

„Niemals aufgeben, Marcel“ – dieses Plakat zeigten die BVB-Ultras über Monate auf der Südtribüne. Im Oktober meldeten sie sich noch mit einem emotionalen Brief zu Wort, baten die Fangemeinde um Hilfe. Sie sammelten Spenden, um Marcel eine Avastin-Therapie zu ermöglichen und ihm noch etwas mehr Lebensqualität und Lebenszeit mit seiner Frau und seiner Tochter und seinen Freunden zu schenken. Die Anteilnahme und Solidarität waren überwältigend (Hier mehr!).

Nun musste „The Unity“ die traurige Nachricht vom Tod Marcels verkünden. „Hallo Borussen, nach dem langen und kräftezehrenden Kampf gegen seine Krankheit, ist Marcel am vergangenen Montag von uns gegangen. Wir trauern um einen guten Freund und einen wunderbaren Menschen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. Unser Dank gebührt allen, die Marcel und unsere Gruppe auf dem schweren Weg der letzten Monate begleitet und unterstützt haben. Ruhe in Frieden, Marcel!”, schrieb die Ultra-Gruppe „The Unity“.

Marcel erlebte viele Rückschläge

Nach langer Leidenszeit ist Marcel verstorben. 2017 bekam er erstmals die schlimme Diagnose Gehirntumor. Nach erfolgreicher Operation in der Essener Uniklinik kehrte er ins Leben und ins Stadion zurück. 2021 folgte der Rückschlag: Der Hirntumor war zurück. Aber auch beim zweiten Mal verlief die OP erfolgreich.

Schließlich schlug der Krebs im März 2023 ein drittes Mal zu. Nach langer Suche fand sich in der Charité Berlin ein Arzt, der Marcel ein drittes Mal operierte. Allerdings konnte der Tumor nur teilweise entfernt werden. Im Oktober folgte nun der endgültige Schock: „Die letzten Untersuchungen machten leider all unsere Hoffnungen zunichte. Marcel ist unheilbar krank. Uns bleibt leider keine andere Wahl, als das irgendwie zu begreifen.“ Nun ist der lange Kampf zu Ende, Marcel ist am Montag (01. Januar) verstorben.