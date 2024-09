Stuttgart – Borussia Dortmund: BVB-Hammer vor Anpfiff – Nuri Sahin greift durch

Neue Konkurrenz, der große Fürsprecher weg: Viele haben Emre Can eine schwierige Saison prognostiziert. Und bei Stuttgart – Borussia Dortmund sorgt Nuri Sahin jetzt für den Hammer.

Der BVB-Coach setzt seinen Kapitän wieder auf die Bank. Bei Stuttgart – Borussia Dortmund muss Emre Can vorerst zusehen. Im Zentrum kriegen andere den Vorzug. Marcel Sabitzer ist es erneut nicht.

Stuttgart – Borussia Dortmund: Emre Can sitzt auf der Bank

Er selbst fühlt sich durch die viele Kritik ungerecht behandelt. Doch abgerissen ist sie dadurch nicht. Emre Can hat beim BVB einen schweren Stand. Unter Terzic war er unantastbar, auch wegen mangelnder Konkurrenz. Jetzt tummeln sich auf der „Sechs“ deutlich mehr Herausforderer. Dass er nicht mehr gesetzt ist, bekam der 30-Jährige schon beim 4:2 gegen Heidenheim zu spüren. 80 Minuten musste er zuschauen.

Startelf Stuttgart – Borussia Dortmund

BVB: Kobel – Anton, Süle, N. Schlotterbeck – Ryerson, F. Nmecha, P. Groß, Adeyemi, Sabitzer, Brandt – Guirassy

Nübel – Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller, Leweling, Millot, Undav – Demirovic

Nun folgt der nächste Hammer. Auch bei Stuttgart – Borussia Dortmund muss Can wieder auf die Bank. Im Zentrum spielen neben dem gesetzten Pascal Groß auch Marcel Sabitzer und Felix Nmecha. Sabitzer hatte in nach dem Sieg in Brügge (3:0) seinen Unmut gezeigt, nicht auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld spielen zu dürfen. Sahin versprach ihm dort mehr Einsätze. Das konnte nichts Gutes bedeuten für Emre Can (hier mehr). Doch Sabitzer „muss“ erneut auf den Außen ran.

Die Prognosen haben sich bestätigt: Emre Can muss trotz Kapitänsamt um seinen Platz kämpfen. Die Binde trägt bei Stuttgart – Borussia Dortmund wieder sein Stellvertreter Julian Brandt.