Stuttgart – Dortmund: Trainer mit Ansage! Für diesen BVB-Star wird es richtig ungemütlich

Es ist wohl das Top-Spiel des 4. Bundesliga-Spieltags, auch wenn es an einem Sonntag (17.30 Uhr) stattfindet: Vizemeister VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. Beide Teams haben sich für die Saison viel vorgenommen. Wer setzt sich am Ende durch?

Bei der Begegnung werden die Blicke der Fans und Zuschauer aber vor allem auf einen Spieler gerichtet sein: Waldemar Anton. Der Dortmund-Star kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dass es kein schönes Wiedersehen wird, weiß auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Stuttgart – Dortmund: Trainer mit Ansage!

„Warum sollte ich ständig wechseln, wenn ich mich in einer Stadt oder bei einem Verein wohlfühle?“, hatte Waldemar Anton einst nach seiner Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart betont. Wenige Monate später folgte der Wechsel zu Borussia Dortmund. Eine Aktion, die ihm viele Fans noch übel nehmen.

So waren die VfB-Anhänger in den sozialen Medien außer sich (hier mehr dazu). Außerdem wurde er bei der Europameisterschaft bei den DFB-Spielen in Stuttgart von den Fans ausgepfiffen. Bei seiner Rückkehr zu den Schwaben wird es nun mehr als nur ungemütlich, prophezeit Sebastian Hoeneß.

„Ich kann es natürlich verstehen aus Fansicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wünsche ich mir jetzt natürlich, dass wir angefeuert werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich so sein, dass der Waldi ein bisschen was aushalten muss“, sagt der VfB-Coach vor der Partie. So habe er durchaus Verständnis für die „Fansicht“ auf den Abwehrspieler, dem von vielen Stuttgarter Anhängern Wortbruch vorgeworfen wird.

„Viel, was unter die Gürtellinie ging“

Aber auch Anton weiß, dass es beim Spiel zwischen seinem Ex-Klub Stuttgart und Borussia Dortmund nicht schön wird. Gegenüber den „Stuttgarter Nachrichten“ blickte er auf die vergangenen Auftritte mit der deutschen Nationalmannschaft zurück und den Pfiffen, die ihn doch überrascht haben. Es sei „nicht schön“ gewesen.

Pfiffe oder Beleidigungen werden ihn auf dem Platz nicht zur Ruhe bringen, trotzdem fände er es schön, wenn sich das Thema beruhigt, so Anton. Vor allem wegen seiner Familie. „Es gab in den sozialen Medien eben auch viel, was unter die Gürtellinie ging“, erklärt der BVB-Star.

Wenn der Anpfiff ertönt, wird Anton aber nicht der einzige Spieler sein, auf den viele Blicke gerichtet sein werden. Neben ihm wechselte auch Top-Torjäger Serhou Guirassy nach Dortmund. Beim Angreifer war ein Wechsel hingegen schier unausweichlich.