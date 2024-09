Ex-BVB-Star erlebt heftigen Rückschlag – dann folgt noch das Desaster

Als er den BVB verlassen hatte, lief es plötzlich wieder bei ihm. Er bekam mehr Spielzeit, fühlte sich wohl und wurde zum Leistungsträger seines neuen Klubs. Doch dann folgte der Schock für Thorgan Hazard. Der Belgier zog sich vor einigen Monaten einen Kreuzbandriss zu.

Seitdem fällt der Ex-BVB-Star aus. Doch das war noch nicht alles. Ausgerechnet der Trainer, der ihn unbedingt zu RSC Anderlecht holen wollte, ist plötzlich nicht mehr da. Wird Hazard unter dem bald neuen Trainer überhaupt glücklich werden?

Ex-BVB-Star erlebt heftigen Rückschlag

Es war ein bitterer Rückschlag für Thorgan Hazard, nachdem er in Anderlecht endlich wieder Fuß fassen konnte und angefangen hatte, aufzublühen. Das, was man beim BVB gerne gesehen hätte, zeigte der Belgier bei seinem neuen Verein. In 19 Ligaspielen erzielte er vier Tore und bereitete sechs Treffer vor.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Scouts bei BVB-Spiel dabei! Haben sie IHN ins Visier genommen?

Im April folgte dann die Horror-Nachricht: Hazard zog sich einen Kreuzbandriss zu, muss seitdem pausieren und verpasste auch noch die Europameisterschaft im Sommer. Es war ein Riesen-Rückschlag für den 31-Jährigen, der endlich wieder Spaß am Fußball gefunden hatte. Im Trikot von Borussia Dortmund war das nämlich nicht immer der Fall gewesen.

Während sich der Ex-BVB-Profi gerade in der Reha befindet, folgte jetzt vom RSC Anderlecht die nächste schlechte Nachricht: Der belgische Top-Klub hat Trainer Brian Riemer entlassen. Der 45-Jährige muss das Team nach einem Jahr und neun Monaten verlassen.

Horror-Nachricht für Hazard

Warum die Nachricht so bitter für Hazard ist? Riemer war es vor einem Jahr, der den Offensivspieler vom BVB unbedingt haben wollte und auch bekommen hat. Unter seinem Ex-Coach glänzte Hazard immer mehr. Jetzt wird er nicht mehr da sein, wenn der ehemalige Dortmunder aus seiner Verletzung zurückkehrt.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob die Entlassung dann Auswirkungen auf die Leistung von Hazard haben wird? Oder ob der neue Trainer überhaupt mit dem Ex-BVB-Star planen wird? Erstmal muss der Linksaußen wieder fit werden. Das wird noch einige Wochen dauern.