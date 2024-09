FC Brügge – Borussia Dortmund: BVB verkündet CL-Überraschung – Fans fällt es sofort auf

Es geht wieder los, die heilige Hymne wird wieder gespielt. Der BVB startet am Mittwoch (18. September) in die neue Champions League-Saison. Die Partie FC Brügge – Borussia Dortmund wird der Auftakt für den letztjährigen Finalisten.

Vor dem Duell mit dem belgischen Top-Klub hat Schwarz-Gelb für eine kleine Überraschung gesorgt. Denn ein Akteur wird bei der Partie FC Brügge – Borussia Dortmund nicht mit dabei sein. Das hat jedoch einen speziellen Grund.

FC Brügge – Borussia Dortmund: Wätjen in Belgien nicht mit dabei

Als der BVB-Tross die Reise nach Belgien angetreten hat, fehlte ein BVB-Youngster etwas überraschend im Spieltagsaufgebot von Schwarz-Gelb – Kjell Wätjen wird in Brügge nicht zum Einsatz kommen. Cheftrainer Nuri Sahin und Co. haben für den Königsklassen-Auftakt auf den 18-Jährigen verzichtet.

Wie der Verein auf Nachfrage einiger Fans selbst auf „X“ mitgeteilt hat, wird Wätjen im Kreise der BVB-U19 sein. Der Mittelfeldakteur wird mit den Junioren in der Youth League zum Einsatz kommen. Die Mannschaft von Mike Tullberg darf sich im Spiel gegen die Belgier also auf Unterstützung aus der Profimannschaft freuen. Auch Cole Campbell wird in der Youth League zum Einsatz kommen.

Diese Entscheidung dürfte in erster Linie wohl auch mit seiner jüngsten Blessur zusammenhängen. Am Ende der Vorbereitung musste er mit einer leichten Knie-Verletzung aussetzen. Dazu litt er bereits häufiger unter muskulären Problemen. Damit wartet er weiterhin auf seinen ersten Einsatz unter Sahin.

Zwei BVB-Youngster erstmals im CL-Kader

Während Wätjen also fehlt, stehen mit Ayman Azhil und Almugera Kabar zwei BVB-Youngster im Kader von Dortmunds Cheftrainer Sahin. Kabar kann auf den defensiven Außenbahnen eingesetzt werden, Azhil ist im defensiven Mittelfeld zu Hause. Beide sind zum ersten Mal in der Königsklasse dabei.

Neben Wätjen fehlt nur der verletzte Giovanni Reyna im BVB-Kader. Sahin kann also nahezu auf das gesamte Personal zurückgreifen – optimale Voraussetzungen für einen guten Start in die neue Königsklassen-Saison.