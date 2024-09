FC Brügge – Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung lässt BVB-Fans aufschrecken

Die Champions League geht los und alles ist anders. Doch nicht nur mit der Mega-Reform sorgt die UEFA vor FC Brügge – Borussia Dortmund für Diskussionen. Auch die Wahl eines Match-Offiziellen lässt einige Fans aufschrecken.

Tomasz Kwiatkowski wird bei FC Brügge – Borussia Dortmund als VAR an den Monitoren sitzen. In gleicher Rolle hatte er letzte Saison eine aus BVB-Sicht bittere Entscheidung gefällt. Die war so krass falsch, dass er sogar suspendiert wurde.

Brügge – Borussia Dortmund: VAR-Wahl sorgt für Aufschrecken

0:0 trennten sich Dortmund und der AC Mailand letztes Jahr im Hinspiel der CL-Gruppe. Es war das einzige BVB-Spiel des Polen als Video-Assistent. Und es war ein entspannter Arbeitstag. Keine brenzligen Situationen, kein Aufschrei. Für den sorgte Kwiatkowski dann aber im Rückspiel. Und das, obwohl er dort gar nicht eingesetzt war.

Stattdessen sorgte er beim Parallelspiel für einen Eklat. Schwarzgelb gewann im San Siro 3:1, wähnte sich nach dem Schlusspfiff schon als Sieger der „Todesgruppe“. Dann geschah es. Zwischen Paris Saint-Germain und Newcastle United stand es tief in der Nachspielzeit 0:1, als Newcastles Tino Livramento der Ball im Strafraum an die Hand sprang. Schiedsrichter Szymon Marciniak ließ weiterlaufen. Eine richtige Entscheidung, da waren sich alle einig.

Kwiatkowski „raubte“ BVB beinahe den Gruppensieg

Doch dann meldete sich Tomasz Kwiatkowski über Funk. Eine Entscheidung, die er noch bereuen sollte. Er holte Marciniak an den Monitor, zeigte ihm die Szene aus einer ungünstigen Perspektive – und provozierte damit einen Elfmeter. Kylian Mbappé verwandelte, Ausgleich in der 90+8. Minute. Der vorzeitige Gruppensieg von Borussia Dortmund war futsch.

Für den 46-Jährigen hatte das schwere Folgen. Die UEFA schaltete sich ein, nannte den VAR-Einsatz eine klare Fehlentscheidung. Kwiatkowski wurde sogar suspendiert. Bereits für das Spiel Real Sociedad – RB Salzburg eingeteilt, wurde er wieder abgezogen.

Sein Glück: Der BVB holte gegen PSG das nötige 1:1, um die Gruppe doch noch zu gewinnen. Nun folgt das erste Wiedersehen nach dem Eklat. Tomasz Kwiatkowski ist als VAR beim Champions-League-Auftakt Brügge – Borussia Dortmund eingeteilt. Und alle hoffen, dass es diesmal besser läuft.