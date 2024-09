Borussia Dortmund: Dicke Guirassy-Ansage – BVB-Fans dürfen gespannt sein

Serhou Guirassy ist zweifelsohne der Königstransfer von Borussia Dortmund in diesem Sommer. Der Top-Stürmer ist vom VfB Stuttgart gekommen und hat die ersten Wochen der Saison aufgrund einer Knieverletzung verpasst. Jetzt ist er jedoch wieder fit und für Trainer Nuri Sahin gleich Option Nummer eins im Sturm.

Der Angreifer feierte sein Debüt gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) und stand auch in der Champions League in Brügge in der Startelf. Dort traf er auch zum ersten Mal für Borussia Dortmund. Doch das soll es noch lange nicht gewesen sein.

Borussia Dortmund: Guirassy deutlich: „Werdet das Beste sehen“

Guirassy traf per Elfmeter zum 3:0-Entstand in Brügge und feierte so seine Torpremiere für den BVB. Allerdings wird das wohl erste der erste von vielen weiteren Treffern gewesen sein – schließlich hat er beim VfB bewiesen, dass er einer der absoluten Top-Angreifer der Liga ist.

Das weiß auch Guirassy selbst, der weiter liefern und die BVB-Fans verzaubern möchte. „Ich fühle mich wirklich gut. Jetzt bin ich noch nicht bei 100 %, ich brauche noch ein paar Spiele. Wir werden bald das Beste von mir sehen“, machte er deutlich – das ist mal eine Ansage!

In der vergangenen Saison lieferte er in 30 Bundesliga-Partien satte 33 Torbeteiligungen. Ähnliche Zahlen wünscht sich nun der BVB. Fakt ist: Langsam kommt er in Schwung und seine Belastung wird sich in den kommenden Wochen weiter steigern. Doch schon am Wochenende soll er weiter an seinem Torkonto schrauben.

Guirassy vor Rückkehr nach Stuttgart

Am Sonntag (22. September, 17.30 Uhr) kommt es für den Angreifer dann zum Aufeinandertreffen mit dem Ex-Team – der BVB reist zum VfB Stuttgart. „Natürlich ist es etwas Besonderes. Aber ich konzentriere mich jetzt auf die Erholung und wir werden sehen, wenn das Spiel stattfindet. Ich bin hierher gewechselt, um zu gewinnen. Natürlich mag ich Stuttgart. Sie wissen, was ich über sie denke. Aber jetzt spiele ich für Dortmund und ich fahre dorthin, um zu gewinnen“, machte der BVB-Stürmer deutlich.

Ausgerechnet gegen den Ex-Klub soll nun also auch der erste Bundesliga-Treffer für Guirassy folgen. Seine ehemaligen Kollegen wollen das natürlich verhindern – und doch ist ein fitter Guirassy ganz, ganz scher zu verteidigen.