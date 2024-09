BVB-Leihspieler mittendrin – Spiel eskaliert komplett

Er gehört zu den größten Talenten von Borussia Dortmund: Guille Bueno durfte sich bereits in der Vorbereitung bei den BVB-Profis zeigen. Dort konnte er durchaus einen starken Eindruck hinterlassen. Und doch entschied man sich aufgrund der hohen Konkurrenz im Kader für ein Leihgeschäft in die zweite Liga.

Bueno wechselte auf Leihbasis zum SV Darmstadt 98. Mit den Lilien erlebte er am Freitag (20. September) einen absoluten Wahnsinn. Für ihn persönlich war das 5:3 auf Schalke ein Meilenstein und als BVB-Akteur ein kleiner Derbysieg, für den SVD ein enormer Befreiungsschlag.

BVB-Leihspieler Bueno mit Hammer-Comeback auf Schalke

„Was war das?“ dürften sich nach der Zweiligapartie zwischen dem FC Schalke und dem SV Darmstadt 98 wohl alle Beteiligten beider Seiten gedacht haben. Der S04 dominierte die erste Hälfte nach Belieben, spielte die Südhessen komplett her und führte hochverdient 3:0 vor heimischer Kulisse. Doch dann passierte etwas, was keiner so richtig verstand.

Kurz vor der Halbzeit kamen die Lilien dank eines Handelfmeters auf 1:3 ran und in Halbzeit zwei drehten die Darmstädter dann komplett durch. Aus einem 0:3 machten die Lilien auswärts ein 5:3-Auswärtssieg. Es war der erste Saisonsieg des Bundesliga-Absteigers, der Königsblau endgültig knietief in die Krise beförderte.

++ Borussia Dortmund: Sahin haut nach Streik-Drohung auf den Tisch – „Es ist fünf vor zwölf“ ++

Bueno stand dabei erstmals für die Lilie in der Startelf und absolvierte gleich die vollen und völlig verrückten 90 Minuten für seinen Leihklub. Bislang kickte der 22-Jährige nur für die Zweitvertretung des BVB in Liga drei, nun folgte also endgültig der nächste Schritt – das Startelfdebüt in Liga zwei.

Langfristige Perspektive bei Schwarz-Gelb?

Der Spanier wechselte 2021 aus der Akademie von Deportivo La Coruna zum BVB. Seither hat eine starke Entwicklung hingelegt und sich für größere Aufgaben empfohlen. Ob er in Zukunft ein fester Bestandteil des Profikaders von Schwarz-Gelb werden kann, hängt wohl auch mit seiner Entwicklung in Darmstadt zusammen.

Weitere News:

Das erste dicke Ausrufezeichen hat Bueno mit dem 5:3-Erfolg auf Schalke definitiv gesendet. Und damit dürfte er wohl auch den ein oder anderen BVB-Fan glücklich gemacht haben. Seinen guten Auftritt gilt es nun in den kommenden Wochen und Monaten zu bestätigen und weitere Minuten in Liga zwei zu sammeln.