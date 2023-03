Schalke – BVB: Star macht unmissverständliche Ansage an Terzic – „Würde ich nicht akzeptieren“

Am Samstag (11. März) steht das 100. Duell zwischen Schalke und dem BVB in der Bundesliga auf dem Programm. Wenn denn um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena der Anpfiff ertönt, wollen beide Mannschaften ihren guten Lauf aus den letzten Wochen in der Liga weiterführen.

Ein Spieler will das Spiel Schalke gegen den BVB dabei auf gar keinen Fall verpassen: Sebastien Haller. Aus diesem Grund hat er nun eine kleine Ansage in Richtung seines Trainers gemacht.

Schalke – BVB: Haller spricht über Fitnesszustand

Vor dem Revierderby hat Stürmer-Star Sebastien Haller in einem Interview mit „Sky“ über seinen physischen Zustand sowie eine mögliche Pause im Duell gegen die Königsblauen gesprochen. „Es geht mir immer besser“, meint der Sommer-Neuzugang.

Im Anschluss zeigte sich der 28-Jährige dankbar über die Unterstützung, die er vom Verein bekommt. „Ich bekomme viel Hilfe vom Team, von den Mitarbeitern, von allen. Es fühlt sich großartig an, sich jeden Tag besser zu fühlen. Aber das ist nur ein kleiner Schritt, um mein volles Potenzial zu erreichen“, ergänzte der Ivorer anschließend.

Schalke – BVB: Haller würde Pause „nicht akzeptieren“

Aufgrund der Tatsache, dass Haller in den letzten Spielen gegen Chelsea und Leipzig müde wirkte, brachten Fans und Experten zuletzt eine Verschnaufpause für ihn ins Spiel. Von dieser will der Stürmer zumindest im Revierderby nichts wissen. „Das geht nicht, das würde ich nicht akzeptieren“, meint Haller.

„Der Trainer hat mir im Januar ein paar Pausen gegeben, das ist in Ordnung. Aber nicht im Derby. Da willst du spielen, ein Tor schießen und gewinnen“, erklärt der Offensivstar anschließend. Ein Tor im Revierderby von Haller könnte dieses Mal wichtiger werden denn je. Denn mit dem Ausfall von Julian Brandt und den wahrscheinlichen Ausfällen von Marco Reus und Karim Adeyemi fallen drei Spieler weg, die sonst potenziell für das Schießen der Tore infrage kommen würden.