PSG – Borussia Dortmund: Juwel-Hammer! BVB-Talent sorgt für Wirbel

Er will zu den Profis – darf aber noch nicht. Auf dem Weg, sich für Terzic unverzichtbar zu machen, ist Julian Rijkhoff überraschend einen „Rückschritt“ gegangen. Womöglich war das eine gute Entscheidung, denn bei PSG – Borussia Dortmund (0:1) gelang ihm direkt mal ein Ausrufezeichen.

Bevor es in der Champions League rund ging, waren die Junioren bereits bei PSG – Borussia Dortmund in der Youth League gefordert. Mit dabei: Julian Rijkhoff, der die U19 eigentlich verlassen hatte. Das Supertalent nutzte die internationale Bühne, riss das Spiel an sich und sorgte mit einem Traumtor für Staunen.

PSG – Borussia Dortmund: Rijkhoff wirbelt bei Youth-League-Auftakt

Was wird nur aus Julian Rijkhoff? In seiner Heimat Holland ist man sich sicher, dass er eins der größten Juwele seines Jahrgangs ist. Doch beim BVB ist er in der Schwebe. Im Sommer wollte er unbedingt zu den Profis hochgezogen werden, doch Dortmund blieb hart und steckte ihn vorerst zur U23 in die 3. Liga. Weil er dort jedoch nicht spielte, kehrte er nun überraschend zur U19 zurück.

Mit dem „Rückschritt“ hatte keiner gerechnet. Mit seinem Hammer-Debüt in der Youth League auch nicht. Denn dort sorgte er gleich mal für einen Hammer. Beim Auftaktspiel der Youth League glänzte Rijkhoff in Paris und ließ nach einer halben Stunde alle Kinnladen fallen. Eine Ablage von Cole Campbell legte sich der Stürmer einmal hoch, zog aus der Drehung ab und feuerte die Kugel links unten in die Maschen.

Traumtor zur Führung

Traumtor! Und noch nicht das Ende. Nur fünf Minuten später stieß er in eine Lücke der PSG-Abwehr, war frei durch und verpasste das 2:0 nur, weil Torwart Bilal Laurendon seinen überlegten Abschluss mit dem Nagel des kleinen Zehs ablenkte.

Auch wenn ihm der Doppelschlag bei PSG – Borussia Dortmund verwehrt blieb, dürfte der Auftritt Eindruck hinterlassen haben. Auf seiner Jagd nach einem Platz im Profi-Kader war der Siegtreffer beim Youth-League-Spiel sicher kein Rückschritt. Womöglich macht sich der „Rückschritt“ in die U19 doch bezahlt.