Niclas Füllkrug: Wechsel-Knall! Kehrt er schon im Winter zurück?

Sehen wir Niclas Füllkrug schon in wenigen Wochen wieder in der Bundesliga? Der Ex-BVB-Stürmer wird aktuell mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, soll bei Eintracht Frankfurt auf der Liste stehen. Er ist als Nachfolger von Omar Marmoush im Gespräch.

Nur ein halbes Jahr nach seinem Abgang von Borussia Dortmund könnte Niclas Füllkrug damit schon in die Bundesliga zurückkehren. Bei seinem neuen Arbeitgeber West Ham United läuft es aktuell ohnehin nicht.

Niclas Füllkrug bei Frankfurt im Gespräch

27 Millionen Euro Ablöse überwies West Ham im Sommer an den BVB. Wirklich glänzen konnte das neue Tafelsilber des Londoner Klubs im ersten Halbjahr aber noch nicht. Monate lang fiel Füllkrug mit einer Achillessehnenreizung aus. Erst Anfang Dezember kehrte er zurück auf den Platz – und seit dem ist seine Bilanz nicht gerade vielversprechend.

Zwei Tore in sechs Spielen erzielte Füllkrug, zuletzt bei der 1:4-Pleite gegen Manchester City. Für Trainer Julen Lopetegui, der den deutschen Stürmer geholt hatte, war danach im Übrigen Schluss. Nun hat Graham Potter übernommen. Wie Füllkrugs Chancen unter ihm sind, ist noch nicht abzusehen.

Möglicherweise spielt er aber auch gar nicht lange unter Potter. Der 31-Jährige wird nun nämlich mit einer Bundesliga-Rückkehr in Verbindung gebracht. Füllkrug soll laut einem Bericht von Sky bei Eintracht Frankfurt auf der Liste stehen. Er sei neben Jonathan Burkhardt und Arnoud Kalimuendo einer der Kandidaten auf die Marmoush-Nachfolge.

Füllkrug als Marmoush-Ersatz?

Frankfurt muss sich aktuell mit einem Verkauf seines Top-Stürmers beschäftigen. Manchester City macht wohl Ernst, will ihn im Winter unbedingt haben. Es soll sogar schon eine Einigung zwischen Marmoush und City geben. Nur in Sachen Ablöse sind die Vereine nur weit voneinander entfernt.

Sollte der Marmoush-Deal aber über die Bühne gehen, scheint plötzlich auch eine Blitz-Rückkehr von Füllkrug in die Fußball-Bundesliga wieder möglich zu sein.