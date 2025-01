Borussia Dortmund: DFB muss zurückrudern! Brisantes Wiedersehen geplatzt

Kurzfristige Änderung vor dem Restart der Bundesliga! Am Freitagabend (10. Januar) trifft Borussia Dortmund im heimischen Stadion auf Bayer Leverkusen. Ein Top-Spiel von den Namen der Vereine her. Deshalb wollte der DFB auch einen seiner erfahrensten Schiris zum Duell schicken – auch wenn dies jede Menge Brisanz barg.

Seit knapp zwei Jahren hatte Sascha Stegemann Borussia Dortmund nicht mehr gepfiffen. Nach einer Fehlentscheidung im Meister-Endspurt 22/23 hatte ihn der DFB aus der Schusslinie genommen. Jetzt sollte es zum brisanten Wiedersehen kommen. Doch das ist geplatzt.

Borussia Dortmund um Elfmeter gebracht

Doch was ist die Vorgeschichte? Im April 2023 reiste der BVB als amtierender Tabellenführer zum kleinen Revierderby nach Bochum. Gegen den Abstiegskandidaten reichte es aber nur zu einem 1:1 – auch, weil Karim Adeyemi einen klaren Elfmeter nicht zugesprochen bekommen hatte.

Die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb stumm und auch der VAR griff nicht ein. Im Anschluss habe Stegemann nach eigenen Aussagen Morddrohungen bekommen. Der DFB setzte ihn anschließend nicht mehr bei Spielen von Borussia Dortmund ein. Der BVB verpasste am Ende der Saison die Meisterschaft wegen eines schlechteren Torverhältnisses.

Stegemann muss absagen

Gegen Leverkusen sollte es zum Wiedersehen kommen. Die Entscheidung des Fußballverbands hatte im Vorhinein für Aufsehen gesorgt. Einen Tag vor dem Duell im Westfalenstadion jetzt aber die Kehrtwende. Wie der DFB am Donnerstag (9. Dezember) verkündete, muss Stegemann passen.

Ein grippaler Infekt setze ihn außer Gefecht. Eine Spielleitung sei daher nicht möglich. Stattdessen übernimmt Tobias Stieler die Leitung zwischen Deutschem Meister und Champions-League-Finalist.

Borussia Dortmund: DFB wird mutiger

Es ist nicht das erste Mal, dass der DFB in dieser Saison mit der Ansetzung des Schiedsrichters für Aufsehen sorgt. Gleich am ersten Spieltag der aktuellen Saison hatte man Felix Zwayer in Dortmund eingesetzt. Zwayer hatte knapp zweieinhalb Jahre kein BVB-Spiel geleitet, nachdem er sich am 4. Dezember 2021 beim Spiel gegen den FC Bayern München mit einigen Fehlentscheidungen keine Freunde gemacht hatte.