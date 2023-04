Mats Hummels: Hinweis auf Vertragsverlängerung? BVB-Fans spitzen die Ohren

Geht er? Bleibt er? Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Noch gibt es weder eine Verlängerung noch irgendwelche Anzeichen. Wobei – auf Twitter ließ der BVB-Star die Fans nun aufhorchen.

In der Freude über die Fortführung einer beeindruckenden Serie sorgte Mats Hummels mit einem zweideutigen Tweet für gespitzte Ohren. Versteckt sich darin ein Hinweis auf eine Vertragsverlängerung?

Mats Hummels: Verlängert er beim BVB?

Seit Olaf Thon ist das keinem Bundesligaspieler mehr gelungen: Mit seinem Treffer zum 3:0 gegen Eintracht Frankfurt wurde Hummels der erst siebte Spieler der Liga-Historie, der das Werk vollbrachte, in 15 aufeinanderfolgenden Saisons mindestens ein Tor zu schießen.

+++ Borussia Dortmund: Star will weg – wäre ER einer für den BVB? +++

Noch ist völlig offen, ob diese Serie weitergehen kann. Der Weltmeister sitzt auf einem auslaufenden Vertrag, hat noch keine Entscheidung gefällt, ob und wie es bei Borussia Dortmund für ihn weitergeht. Gegen seine Innenverteidiger-Konkurrenten Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hatte er zuletzt meist das Nachsehen. Ein Jahr auf der Bank? Für Hummels keine rosige Aussicht.

Hummels-Hinweis auf neuen Vertrag

Gleichzeitig ist er beim BVB sehr verwurzelt, anerkannt und geschätzt. Eine schwierige Entscheidung, die der Abwehrmann nicht überhastet treffen will. So mancher will nun in einem Mats-Statement aber ein Indiz entdeckt haben. Ist die Entscheidung etwa doch schon gefallen?

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oben genannte Super-Serie wurde nach dem 4:0-Sieg und dem Sprung an die Tabellenspitze auch vom Statistik-Portal „Opta“ gefeiert. Mats Hummels höchstpersönlich antwortete mit einem Satz, der durchaus zweideutig ist. „Gut, dass diese Serie weitergeht“, schrieb er auf Twitter, gefolgt von einem Sonnenbrillen-Emoji.

Freut er sich nur, dass er die Serie mit seinem Frankfurt-Tor fortsetzen konnte oder bereits darüber, dass die Serie weitergehen wird? So mancher Fan las einen Hinweis auf eine BVB-Vertragsverlängerung aus dem Satz. „Vertragsverlängerung bestätigt“, kommentieren sie. Oder fragen: „Dann triffst du also auch noch nächste Saison?“

Mehr aktuelle News:

Womöglich mehr Wunschdenken als Detektivarbeit. Klar, denn viele Fans haben Mats Hummels nach inzwischen zwölf Jahren in Schwarzgelb tief ins Herz geschlossen und würden sich über einen neuen Vertrag sehr freuen. Die Konditionen, die dem Abwehrchef vorliegen, erfährst du hier.