Mats Hummels: Es wird immer verrückter – Spieler-Revolte gegen neuen Coach?

Mats Hummels ist erst seit wenigen Wochen bei seinem neuen Klub in Rom und doch hat er schon eine Menge erlebt. Ein bitteres Debüt, der Trainer wurde gefeuert und ein neuer Chefcoach direkt installiert. Die Unruhe bei der AS Rom scheint jedoch nicht zu enden.

Denn laut eines neuen Berichtes soll die Mannschaft der Roma alles andere als glücklich über die Entlassung von Ex-Coach und Rom-Legende Daniele de Rossi sein. Nun soll das Team um Ex.-BVB-Star Mats Hummels den ehemaligen Coach sogar offen zurückgefordert haben.

Mats Hummels: Rom-Akteure wollen De Rossi zurück

Einem Bericht der „Gazzetta dello Sport“zufolge seien einige Mannschaftsmitglieder auf die Klubführung zugegangen und haben das Gespräch mit den Bossen gesucht. Konkret sollen Kapitän Lorenzo Pellegrini und sein Stellvertreter Gianluca Mancini an die Verantwortlichen herangetreten sein – mit der Bitte, die Trennung zu überdenken und De Rossi wieder als Cheftrainer zu ernennen.

De Rossi war bei den Spielern enorm beliebt – trotz des schlechten Saisonstarts. De Rossi war auch der Initiator der Hummels-Verpflichtung. Der Ex-Dortmunder soll unter anderem wegen des Trainers zur Roma gewechselt sein. Nach nur zwei Wochen war dieser aber schon wieder weg.

Wie konkret die Bitte mit der Nachbesetzung des Postens zusammenhängt, ist nicht bekannt. Rom hatte bereits am Dienstag Ex-Turin-Coach Ivan Juric als De Rossi-Nachfolger bekannt gegeben. Für ihn dürfte der Start alles andere als einfach werden.

Rom-Bosse bleiben wohl hart

Trotz der Initiative der Rom-Profis um Hummels scheint es eher unrealistisch, dass die Klubführung ihre Entscheidung noch einmal überdenkt, Juric wieder entlässt und de Rossi zurückholt. Ganz davon abgesehen, ob der Ex-Trainer überhaupt noch einmal zurückkehren würde. In der italienischen Hauptstadt geht es drunter und drüber!

Die ersten Wochen in seiner neuen Heimat dürfte sich Hummels ganz anders vorgestellt haben. In den kommenden Wochen wird er sich also bei seinem neuen Coach beweisen müssen, um Spielzeit zu bekommen.