Mats Hummels kann aufatmen: Hammer-Entscheidung gefallen

Bei Mats Hummels und der AS Roma geht derzeit alles drunter und drüber. Am Mittwoch (19. September) hat der italienische Traditionsklub die Trennung von Ex-Coach und Vereinslegende Daniele de Rossi bekannt gegeben.

Nur wenige Stunden später machte ein irres Gerücht die Runde: Ex-BVB-Coach Edin Terzic soll weit oben auf der Liste der Römer gestanden haben. Das wäre für Mats Hummels wohl das große Fiasko. Schließlich gab es große Differenzen zwischen Hummels und Terzic beim BVB.

Mats Hummels: Wiedersehen mit Terzic geplatzt?

Was wäre das für eine unglaubliche Geschichte gewesen? Hummels sucht wochenlang einen neuen Klub, entscheidet sich letztlich unter anderem wegen de Rossi für die Roma, dieser wird nur zwei Wochen später gefeuert und plötzlich muss Hummels wieder unter seinem Ex-Coach Terzic spielen. Sowohl für den Innenverteidiger als auch für den Trainer wäre dies eine äußert pikante Situation.

Allerdings wird es dazu nicht kommen. Denn am Mittwochabend hat der Serie-A-Klub den neuen Trainer präsentiert – und dieser heißt nicht Terzic. Ivan Juric ist neuer Rom-Coach und soll den Top-Klub nach einem verkorksten Saisonstart wieder zurück in die Erfolgsspur bringen.

++ Mats Hummels: Paukenschlag! Katastrophen-Start in Rom perfekt ++

Juric arbeitete seit 2021 beim FC Turin, ehe sein Vertrag nach der abgelaufenen Saison nicht verlängert wurde. Ab sofort wird er also für die Roma und unter anderem mit Hummels arbeiten. Das Wiedersehen zwischen Hummels und Terzic wird es also nicht geben – zumindest nicht in den kommenden Tagen.

Hummels und Terzic bald gegeneinander?

Allerdings könnten die beiden Ex-Borussen sich schon in Kürze als Gegner wieder sehen. Denn laut „Sky“ soll die AC Mailand intensiv über eine Verpflichtung von Terzic nachdenken, sollten sich die Wege mit Trainer Paulo Fonseca demnächst trennen. AC-Berater Zlatan Ibrahimovic soll bereits Kontakt zum Umfeld des Ex-BVB-Coaches aufgenommen haben.

Weitere News:

Noch ist unklar, wie konkret das Interesse tatsächlich ist. Fakt ist: Der Saisonstart verlief unter Fonseca bislang enttäuschend. Aus vier Ligaspielen konnte der ehemalige Lille-Coach nur einen Sieg holen. In der Champions League verlor Milan zum Auftakt das Heimspiel gegen Liverpool mit 1:3. Der Portugiese wackelt bereits nach wenigen Wochen – wird Terzic sein Nachfolger?