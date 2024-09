Mats Hummels: Paukenschlag! Katastrophen-Start in Rom perfekt

So dürfte sich Mats Hummels den Start seiner Auslands-Karriere nicht vorgestellt haben. Lange hatte er nach seinem Aus bei Borussia Dortmund gezögert, sich dann für die AS Rom entschieden. Dort folgt wenig später nun ein Paukenschlag.

Noch bevor Mats Hummels erstmals für die AS Rom gespielt hat, schmeißt der Klub Trainer Daniele De Rossi raus. Für den Ex-BVB-Star eine Schock-Nachricht. Bei seiner Vorstellung hatte er explizit erwähnt, welchen Einfluss der Coach auf seine Entscheidung hatte.

Mats Hummels: Schock noch vor Debüt

Vor nicht einmal drei Monaten hatte Daniele De Rossi seinen Vertrag in Rom verlängert. Nun wurde er gefeuert. „Im Interesse der Mannschaft“, so verkündete der Hauptstadtklub am Mittwochmorgen, habe man die Vereinslegende nach nur 30 Spielen seiner Aufgaben entbunden. De Rossi, der 17 Jahre für die Roma gespielt hatte, war erst am 16. Januar als Nachfolger von Jose Mourinho vorgestellt worden.

Ein Knall nach gerade einmal vier Spieltagen in der Serie A. Und ein Hammer auch für Mats Hummels. Nach ewig langer Bedenkzeit hatte er Anfang September in Rom unterschrieben. Am vergangenen Wochenende stand er erstmals im Kader, sah das 1:1 in Genua aber von der Bank aus. Nun steht fest: Unter De Rossi wird er keine Minute gespielt haben.

„Er ist ein großartiger Typ“

Bitter für den Ex-Star von Borussia Dortmund. „Schon als Kind habe ich die Roma verfolgt, ganz besonders Francesco Totti und meinen neuen Trainer hier, Daniele De Rossi“, hatte er bei seiner Vorstellung gesagt. „Er ist ein großartiger Typ, hat eine tolle Aura. Ich habe schon so viel von ihm gehört, selbst bevor der Kontakt zur Roma entstand.“

Nun ist der Trainer weg, der Mats Hummels zur AS Rom holte. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Und entsprechend auch nicht, ob der ebenso auf den routinierten Abwehrstar setzen will wie Daniele De Rossi.