Mats Hummels: Nach Hammer-Wechsel – irre Enthüllung um Ex-BVB-Star

Es hat lange gedauert, mittlerweile ist es endlich offiziell: Mats Hummels hat einen neuen Verein gefunden! Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund hatte eine lange Sommerpause hinter sich, musste viel suchen und ist jetzt fündig geworden.

Sein neuer Klub: AS Rom. Mats Hummels wird ab sofort für den italienischen Traditionsverein auflaufen. Unmittelbar danach wurden irre Details um den Ex-BVB-Star enthüllt.

Mats Hummels: Endlich fündig geworden!

Seit Anfang Juli bestimmte Mats Hummels immer wieder in den Schlagzeilen. Mit dem BVB trennte sich der Innenverteidiger auf eine bittere Art und Weise. Danach folgten zahlreiche Wechsel-Gerüchte. Der ehemalige Nationalspieler wurde mit etlichen Klubs in Verbindung gebracht. Am Ende ist es die AS Rom geworden. Bei den „Giallorossi“ unterschreibt er einen Einjahresvertrag.

Der Weltmeister von 2014 hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ihn das Ausland durchaus reizen würde. Bisher ist ein Wechsel jedoch nie zustande gekommen – jetzt kann Hummels sich diesen Traum jedoch erfüllen. Nach 442 Bundesligapartien wird er ab sofort also in der Serie A zum Einsatz kommen.

Dabei wollten ihn noch zahlreiche andere europäische Klubs haben. Wie der italienische Transfer-Journalist Nico Schira jetzt enthüllte, hat Hummels ganze 15 Anfragen abgelehnt!

Irre Hummels-Enthüllung

Dabei sind einige Hochkaräter dabei: Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, OSC Lille, FC Bologna, Besiktas Istanbul, Galatasaray Istanbul, West Ham United, Brighton & Hove Albion, RCD Mallorca, Real Sociedad, Al Shabab, Al Nassr, einen katarischen Klub und einen MLS-Klub. Diese Vereine wollten alle Mats Hummels haben, am Ende ist es Rom geworden.

Im Team von Klub-Legende Daniele de Rossi muss Hummels aber auch um seinen Stammplatz kämpfen. Die Konkurrenz ist nämlich groß. Neben Mario Hermoso, der ebenfalls erst kürzlich zur Roma gestoßen war, stehen de Rossi mit Evan Ndicka und Gianluca Mancini zwei weitere Top-Innenverteidiger zur Verfügung.

Einsätze sind aber garantiert, da Rom in der Europa League vertreten ist. Hummels wird also auch weiterhin international zu sehen sein. Es kommt dabei auch zum Duell gegen Eintracht Frankfurt.